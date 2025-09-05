Quảng Ninh nỗ lực cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm

Từ đầu năm đến nay, dù trong bối cảnh khó khăn chung, kinh tế của Quảng Ninh vẫn duy trì tăng trưởng khá.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm từ 14% trở lên, tỉnh đang tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khai thác hiệu quả các dư địa.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tập trung vào những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển. Cụ thể, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung triển khai biện pháp điều hành ngân sách nhà nước và chống thất thu.

Ngành thuế, hải quan bám sát tiến độ thu, phân tích chi tiết từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để nhận diện rõ các nguồn thu tiềm năng, cũng như khoản thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm giảm thời gian thông quan giải phóng hàng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Trong 8 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 47.093 tỷ đồng, bằng 111% kịch bản 9 tháng, trong đó thu nội địa đạt 35.476 tỷ đồng, bằng 121% kịch bản 9 tháng.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhằm thu hút mạnh vốn đầu tư FDI vào địa bàn.

Nhiều hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến nhất đã được các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tại Quảng Ninh, đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam cũng như thế giới đã triển khai nhiều dự án lớn.

Tiêu biểu như Tập đoàn Foxconn đầu tư 5 dự án với tổng vốn đầu tư đạt gần 1 tỷ USD, Tập đoàn Jinko Solar đầu tư các dự án với tổng vốn 2,5 tỷ USD...

Đầu tháng 8 vừa qua, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án đầu tư trên địa bàn phường Móng Cái 3. Đó là dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Yên do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 1.142 tỷ đồng, triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường gom đấu nối giao thông, để hình thành Cụm công nghiệp Hải Yên, tiến độ triển khai trong 24 tháng.

Dự án Thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy hải sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mai Hà làm chủ đầu tư với tổng vốn 52 tỷ đồng, dự kiến tháng 3/2027 hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Để khai thác hiệu quả dư địa phát triển du lịch, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch 4 mùa và lợi thế đặc trưng thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, gia tăng thêm trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống đã tạo thương hiệu du lịch địa phương, tỉnh phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, phát huy lợi thế vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khai thác mạnh phân khúc khách hạng sang, có mức chi tiêu cao nhằm nâng doanh thu du lịch...

Một góc cảng Cô Tô. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Nhiều dòng sản phẩm cao cấp đưa vào hoạt động, tạo ấn tượng đối với du khách, như show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; phố đêm du thuyền trên vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan vịnh Bái Tử Long, tour khám phá đảo hoang sơ...

Sự sôi động của du lịch tàu biển năm nay cũng mang lại lượng khách quốc tế lớn cho Quảng Ninh đến từ nhiều thị trường Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc...

Trong năm 2025, dự kiến có khoảng 70 chuyến tàu biển với gần 90.000 lượt khách du lịch quốc tế đăng ký cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tăng khoảng 30% so với năm 2024.

Tám tháng năm 2025, khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 16,2 triệu lượt, tăng 10% so cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt, tăng 23% so cùng kỳ.

Doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng trên 20% so cùng kỳ. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 30/8-2/9), Quảng Ninh đón gần 340.000 lượt du khách, bằng 75% so cùng kỳ năm 2024.

Từ nay đến cuối năm, 54 địa phương trên địa bàn đã đăng ký 148 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí hấp dẫn nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Quảng Ninh.

Nổi bật như Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Mùa Thu vàng Uông Bí năm 2025; Lễ hội Trăng rằm và trình diễn ánh sáng nghệ thuật bên vịnh di sản; Liên hoan Ẩm thực Hạ Long - Quảng Ninh năm 2025; Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc - Quảng Ninh 2025...

Cảng tàu khách Ao Tiên, phục vụ các hành trình tham quan du lịch trên vịnh Bái Tử Long. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chủ đề công tác năm “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới,” trong những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển. Trong đó, đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, nhất là du lịch Thu-Đông, hình thành sản phẩm du lịch đẳng cấp, khác biệt và độc đáo, có sức cuốn hút mạnh mẽ dựa trên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các tài nguyên du lịch nổi bật của tỉnh...

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đẩy nhanh đầu tư công.

Đồng thời, chú trọng khai thác nguồn thu từ các dự án trọng điểm, tăng cường thu hồi nợ đọng và xử lý nghiêm vi phạm về thuế; tăng cường quản lý thu, rà soát, phân tích, đánh giá các nguồn thu theo từng lĩnh vực, sắc thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ ngành than, điện duy trì sản xuất; đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án mới và giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư công và vốn ngoài ngân sách, nhất là tại Khu công nghiệp Sông Khoai và Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là bộ tứ nghị quyết trụ cột được xác định là động lực đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới./.