Quảng Ninh: Thúc đẩy doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan

Thực hiện Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan là Chương trình được ngành Hải quan bắt đầu thí điểm triển khai từ năm 2022.

Sau 3 năm, kết quả đã đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được cơ quan Hải quan hỗ trợ nhận diện, cảnh báo rủi ro, từ đó nâng cao mức độ tuân thủ, giảm được tỷ lệ kiểm tra thực tế.

Đến nay, ngành Hải quan đã bước sang giai đoạn chính thức với dự kiến khoảng 600 doanh nghiệp tham gia, đây là bước tiếp nối cho Chương trình thí điểm.

Trong đó, Hải quan Quảng Ninh cho biết ngay giai đoạn thí điểm, nhiều sáng kiến cụ thể hóa triển khai Chương trình linh hoạt và sáng tạo, như mô hình công chức “chuyên quản” do cửa khẩu Móng Cái triển khai đã phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ đồng hành và được các doanh nghiệp phản hồi tích cực. Nhất là sự hỗ trợ đồng hành, hướng dẫn, cảnh báo rủi ro… giúp doanh nghiệp kịp thời khắc phục vướng mắc, nhận diện rủi ro để phòng tránh và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật hải quan.

Các hoạt động hỗ trợ của Cơ quan Hải quan trong khuôn khổ đã gia tăng đáng kể so với giai đoạn trước, gồm 15 nhóm hoạt động. Theo đó, các doanh nghiệp thành viên sẽ được ưu tiên xử lý trước các thủ tục hành chính do Cơ quan Hải quan giải quyết. Cùng với đó, Cơ quan Hải quan hỗ trợ, hướng dẫn về các biện pháp giảm thiểu hậu quả các lỗi vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục, để phòng tránh rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Định kỳ, doanh nghiệp sẽ nhận được đầy đủ các cảnh báo rủi ro không chỉ trong quá trình thực hiện thủ tục, mà bao gồm cả cảnh báo xu hướng rủi ro về an ninh chuỗi cung ứng, xâm phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực, ngành hàng, cũng như một số rủi ro nội bộ của doanh nghiệp theo các khuyến nghị từ các cơ quan có thẩm quyền trong nước và trên thế giới.

Đặc biệt, nguyên tắc được áp dụng trong phạm vi Chương trình là trong 24 giờ kể từ khi cơ quan hải quan tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp thành viên, thông tin sẽ được chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ để nghiên cứu xử lý, trả lời theo chức năng, nhiệm vụ mà không phát sinh bất cứ thủ tục hành chính nào không cần thiết cho doanh nghiệp!

Đến nay, Hải quan khu vực VIII đã có 19 doanh nghiệp làm đơn gửi Cục Hải quan thẩm định và xác nhận đủ điều kiện tham gia Chương trình. Theo Cơ quan Hải quan, số doanh nghiệp tham gia dù chưa nhiều, song những nỗ lực từ phía ngành Hải quan cho thấy đây vẫn xu hướng tất yếu trong hợp tác “Hải quan – Doanh nghiệp” để nâng tầm tuân thủ và đang rất cần một bước chuyển mạnh mẽ trong bối cảnh số hóa.

Bước đầu, biên bản ghi nhớ và kế hoạch hành động chính là sự cam kết của phía doanh nghiệp về việc chấp hành tuân thủ. Điều này mở ra cơ hội để doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan Hải quan bằng các hành động hỗ trợ thiết thực, cụ thể với 15 nhóm hành động, ưu tiên hỗ trợ 24/7. Cụ thể là hỗ trợ vừa đánh giá nhận diện, cảnh báo rủi ro, từ đó nâng cao mức độ tuân thủ và giảm được tỷ lệ kiểm tra thực tế.

Theo đó, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ hai năm 2025 với chủ đề “Tăng cường hợp tác - Đổi mới sáng tạo - Doanh nghiệp phát triển” ngày 9/10. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ đối tác “Hải quan – Doanh nghiệp” trong kỷ nguyên số thông qua việc ký kết Kế hoạch hành động và trao Giấy chứng nhận thành viên chính thức cho 19 doanh nghiệp tham gia Chương trình Tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan.

Cơ quan Hải quan cho biết việc ký kết và trao giấy chứng nhận của cơ quan hải quan tới doanh nghiệp cũng góp phần khẳng định uy tín của các doanh nghiệp trong nước và trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Hải quan Khu vực VIII cũng cam kết sẽ hỗ trợ đúng như khuôn khổ Chương trình đồng thời đẩy mạnh các giải pháp đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, việc “kết nối số” này cần sự vào cuộc chung tay từ cộng đồng doanh nghiệp, để từ đó kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho cả hai phía. Đây là bước đi đúng hướng trong phát triển thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu, xây dựng kinh tế số, hải quan số trên địa bàn Quảng Ninh.

