Chiều 10/10, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA) đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045 theo quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn khẳng định việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Hải Phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các sở, ngành phát huy tối đa các cơ chế, chính sách của Nghị quyết 225/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, phát triển Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng thành một trung tâm sản xuất. logistics, thương mại-dịch vụ, công nghệ cao và tài chính mang tầm vóc quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tham mưu cho lãnh đạo thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đồng bộ với việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế, từng bước trở thành khu kinh tế tổng hợp, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt.

Khi triển khai Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn lưu ý Hải Phòng cần tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn phòng, chống lũ, biến đổi khí hậu, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế-xã hội và môi trường, không để xảy ra chồng chéo, tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức thực hiện; không gây thất thoát lãng phí, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ cảnh quan môi trường...

Theo đó, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045 điều chỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt có tổng quy mô khoảng 22.540 ha bao gồm 2 khu vực chính. Khu vực 1 có diện tích khoảng 1.088 ha, bao gồm khu công nghiệp Tràng Duệ 1,2 và 3 thuộc phường An Phong. Khu vực 2 có diện tích khoảng 21.452 ha, thuộc toàn bộ phường Nam Triệu và một phần các phường Thủy Nguyên, Hòa Bình, Bạch Đằng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải là khu kinh tế biển tổng hợp, trung tâm phát triển kinh tế quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ và quốc gia; là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực; là khu kinh tế có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 405.000 người, đến năm 2045 là khoảng 690.000 người. Diện tích xây dựng đến năm 2035 là khoảng 15.955 ha và đến năm 2045 là khoảng 19.468 ha.

Mô hình, cấu trúc phát triển được chia thành 2 khu vực gắn với các trục giao thông như: Quốc lộ 10, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đường vành đai 3 thành phố và các sông Lạch Tray, Bạch Đằng, Cấm và cửa Lạch Huyện hướng ra biển.

Định hướng phát triển không gian được chia thành 4 phân khu chính gồm: Khu vực đô thị công nghiệp phía Bắc Khu kinh tế; Khu vực đô thị dịch vụ công nghiệp bán đảo Đình Vũ và Tràng Cát; Khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị đảo Cát Hải; Khu vực công nghiệp Tràng Duệ.

Tổng diện tích các khu công nghiệp trong khu kinh tế là khoảng 6.477 ha và hệ thống các trung tâm logistics.

Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045 được điều chỉnh quy hoạch chung gồm các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải cũng được phê duyệt quy hoạch về kỹ thuật như cao độ nền xây dựng, thoát nước mưa; cung cấp năng lượng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn...

Theo Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, trong hơn 15 năm qua, Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đã đạt hiệu quả cao với được khoảng 9.128 ha đất (gồm cảng, khu công nghiệp, đô thị) đã được khai thác và đã triển khai lấp đầy được khoảng 72,7% diện tích này.

Hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế đã được quan tâm đầu tư như: cảng quốc tế Lạch Huyện, cầu Tân Vũ, các tuyến cao tốc, đường vành đai tạo nên một mạng lưới hạ tầng logistics hoàn chỉnh. Hiện khu kinh tế đã hoàn thành lấn biển khoảng 1.200 ha và dự kiến tiếp tục lấn biển khoảng 1.975 ha trong thời gian tới để phát triển cảng biển, khu công nghiệp, logistics.

Về thu hút đầu tư, đến nay, tổng vốn FDI của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đạt gần 42,7 tỷ USD, chiếm 80% tổng số vốn FDI toàn thành phố Hải Phòng và 315.875 tỷ đồng (tương đương 13,5 tỷ USD) vốn đầu tư trong nước. Tổng số dự án đến nay là 1.300 dự án với suất đầu tư đạt khoảng 13 triệu USD/ha, cao gấp 3 lần bình quân chung của cả nước. Riêng giai đoạn 2021-2025 thu hút đầu tư nước ngoài đạt 19,3 tỷ USD.

Hiện có nhiều nhà đầu tư lớn đã đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải như: Tập đoàn LG (Hàn Quốc), Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Bridgestone (Nhật Bản), Tập đoàn Pegatron (Hàn Quốc).

Giai đoạn 2021-2025, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đã đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 63.456 tỷ đồng; đóng góp trên 80% giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu toàn thành phố Hải Phòng. Khu kinh tế cũng đã tạo việc làm cho trên 215.000 lao động với mức lương bình quân trên 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Trung Kiên khẳng định, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hiện hành, trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh, lập mới quy hoạch cần thiết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh chồng chéo.../.

