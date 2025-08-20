Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của Cụm Đồng bằng sông Hồng

Chiều 20/8, tại thành phố Hải Phòng, Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tiếp tục diễn ra Phiên đối thoại địa phương thứ 8 - Cụm Đồng bằng sông Hồng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, chính quyền địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong vùng và các địa phương lân cận.

Diễn đàn được thiết kế như một kênh đối thoại chính sách trọng điểm, tạo lập không gian trao đổi đa chiều giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân với các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông qua các phiên đối thoại, những kiến nghị thực tiễn từ cơ sở được lắng nghe, phản hồi kịp thời, đồng thời từng bước chuyển hóa thành khuyến nghị chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương.

Sau hơn một tháng triển khai vòng đối thoại địa phương, Ban Tổ chức đã ghi nhận hàng ngàn lượt kiến nghị cụ thể của doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó nhiều ý kiến được lãnh đạo một số bộ, ngành và chính quyền địa phương trực tiếp giải quyết ngay tại các phiên đối thoại, đem lại niềm tin và sự hứng khởi cho các doanh nhân, doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hữu Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ, việc lựa chọn Hải Phòng - thành phố Cảng năng động làm nơi đăng cai phiên đối thoại không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện kỳ vọng lớn lao vào vai trò đầu tàu của toàn vùng trong việc kiến tạo động lực phát triển quốc gia.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra cho cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi mô hình quản lý hành chính mà còn phải chủ động tận dụng các cơ hội mở ra từ "Bộ tứ nghị quyết" quan trọng mà Bộ Chính trị đã ban hành (gồm các Nghị quyết 57, 59, 66 và 68).

Các Nghị quyết này được coi là hành lang chiến lược, đồng thời là mệnh lệnh phát triển đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Ông Đỗ Hữu Huỳnh cho biết, năm 2025, một năm bản lề với những chuyển động chiến lược, định hình tương lai đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Bối cảnh kinh tế-chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng, duy trì đà tăng trưởng tích cực, với dự báo quy mô GDP sẽ vượt mốc 500 tỷ USD.

Trong bức tranh chung đó, Vùng Đồng bằng sông Hồng, gồm Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Ninh Bình (mới), Hưng Yên (mới) đang thể hiện rõ vai trò của một đầu tàu mạnh mẽ. Nhiều địa phương trong vùng đang ghi nhận mức tăng trưởng GRDP kỷ lục. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, sức sáng tạo và nội lực to lớn của vùng đất này.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân nhấn mạnh, Khu vực Đồng bằng sông Hồng đang đứng trước những vận hội to lớn từ Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị - một bước ngoặt lịch sử trong việc phát triển kinh tế tư nhân, đây được coi là một "cú huých" về thể chế, tạo động lực mới cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, thành phố Hải Phòng đã có những bước đi quyết liệt để thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Song song với ban hành các cơ chế, chính sách, thành phố Hải Phòng chú trọng đầu tư hạ tầng chiến lược: hệ thống cảng biển - logistics hiện đại, các khu công nghiệp công nghệ cao, cùng định hướng phát triển công nghiệp xanh, đô thị thông minh. Đây chính là nền tảng để cộng đồng doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối hội nhập sâu rộng với quốc tế.

"Thành phố Hải Phòng cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; đồng thời mong muốn mỗi doanh nhân trẻ hôm nay hãy mang trong mình khát vọng lớn, tinh thần dấn thân, trách nhiệm với xã hội, để không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hùng cường," Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân cho biết.

Trong suốt hơn ba giờ làm việc, các tham luận và phần đối thoại trực tiếp đã tập trung xoay quanh nhiều vấn đề then chốt. Nổi bật là việc cải thiện thể chế và thủ tục hành chính để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi; việc tiếp cận nguồn lực về vốn, đất đai và nhân lực cho doanh nghiệp tư nhân; yêu cầu thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch; cũng như các vấn đề về phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và văn hóa kinh doanh gắn với tinh thần liên kết cộng đồng doanh nhân.

Những ý kiến được nêu ra không chỉ phản ánh thực tiễn phong phú của hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện khát vọng kiến tạo môi trường phát triển mới, đồng bộ và bền vững hơn cho kinh tế tư nhân trong vùng. Đại diện chính quyền địa phương và các chuyên gia đã trực tiếp giải đáp, trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị, khúc mắc của doanh nghiệp; đồng thời khẳng định các cấp chính quyền tiếp tục cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nhân phát triển và hội nhập.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ ý kiến và kiến nghị thu nhận được từ phiên đối thoại sẽ được phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng hợp để đưa vào Sách trắng Kinh tế tư nhân và Tuyên bố chung của Diễn đàn VPSF 2025, trình lên Chính phủ và các bộ, ngành tại Phiên cấp cao dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (mới) sau hợp nhất giữa Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương đã chính thức ra mắt.

Đây là bước đi cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức theo địa giới hành chính mới, đồng thời củng cố sức mạnh tập thể của đội ngũ doanh nhân trẻ tại vùng trọng điểm kinh tế này. Ông Đặng Việt Bách, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (cũ) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng (mới)./.

