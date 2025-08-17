Động lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hải Phòng

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kết hợp mạnh mẽ với chuyển đổi số đang thổi thổi những “luồng gió mới”, tạo thêm động lực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Hải Phòng.

Xã Tân Minh hợp nhất từ các xã Cấp Tiến, Kiến Thiết, Đoàn Lập và một phần xã Bạch Đằng, với diện tích 33 km², dân số 36.598 người. Xã Hùng Thắng hình thành từ sáp nhập 2 xã Vinh Quang và Hùng Thắng, diện tích 43,59 km², dân số 26.877 người.

Giai đoạn 2020-2025, hai xã đối mặt với nhiều khó khăn như, COVID-19, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và thiệt hại nặng nề từ bão số 3 năm 2024. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, hỗ trợ từ các cấp chính quyền và tinh thần đoàn kết của người dân, Tân Minh và Hùng Thắng đã vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Trong xây dựng nông thôn mới, cả hai xã đều được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, đánh dấu bước tiến vượt bậc về hạ tầng, kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống.

Tại xã Tân Minh, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 2.390 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 84,5 triệu đồng/năm, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Xã hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, với những con số ấn tượng: 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Xã Hùng Thắng ghi dấu ấn với tổng giá trị sản xuất đạt 2.300,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân 80,3 triệu đồng/năm, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông nghiệp - thủy sản 24%, công nghiệp-xây dựng 35,1%, thương mại - dịch vụ 40,9%.

Trong xây dựng nông thôn mới, hai xã tập trung vào những dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng.

Xã Tân Minh nâng cấp nhiều tuyến đường liên xã, cải tạo hệ thống kênh mương và xây dựng các công trình văn hóa như đền Canh Sơn, góp phần quảng bá du lịch nông thôn. Xã Hùng Thắng chú trọng giao thông liên xã, hệ thống điện chiếu sáng và xử lý rác thải, đáp ứng chuẩn mực nông thôn mới kiểu mẫu.

Không chỉ hạ tầng, đời sống người dân tại hai xã thay đổi rõ rệt. Tại xã Tân Minh, nhiều gia đình chuyển sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chăm sóc vườn sen, vườn rau sạch theo hướng công nghệ cao, vừa cung cấp thực phẩm an toàn, vừa phục vụ du lịch trải nghiệm.

Người dân Hùng Thắng tự hào với các sản phẩm OCOP ven biển như mắm, hải sản sấy, nước mắm truyền thống..., tạo điểm nhấn thương hiệu trên thị trường.

Các lễ hội mùa sen, mùa cá hay phiên chợ nông sản cuối tuần trở thành hoạt động văn hóa - du lịch, thu hút du khách đến trải nghiệm đời sống nông thôn sôi động.

Với những thành tựu đã có trên, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai bài bản, trở thành động lực mới thúc đẩy xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại hai xã.

Bí thư Đảng ủy Tân Minh Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng nhanh nhu cầu của người dân.

Xã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, số hóa hồ sơ, đồng thời ứng dụng QR Code để quảng bá sản phẩm OCOP gồm bánh chưng, đông trùng hạ thảo, cùng các điểm du lịch văn hóa như Khu Di tích quê ngoại Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Các công trình nông thôn mới được giám sát qua ứng dụng công nghệ, từ quản lý đất đai bằng Google Earth Pro đến hệ thống xử lý rác thông minh, góp phần duy trì các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Hùng Thắng, Bí thư Đảng ủy Đỗ Mạnh Hiếu khẳng định: “Đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới và thúc đẩy nông thôn mới.”

Xã đầu tư hạ tầng số, phủ sóng 4G/5G, triển khai điểm chuyển đổi số cộng đồng, thư viện số và trung tâm học tập công dân số. Các mô hình “chợ số - nông sản số - gian hàng số” hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp.

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%, hồ sơ trực tuyến tăng mạnh, góp phần xây dựng chính quyền minh bạch, thân thiện.

Công nghệ số cũng đã len lỏi vào từng hoạt động sản xuất như: Cảm biến theo dõi độ ẩm đất, hệ thống tưới tự động, giám sát nhiệt độ thủy sản, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời quảng bá hình ảnh làng nghề và sản phẩm OCOP ven biển tới du khách.

Trẻ em và thanh niên được tiếp cận các khóa học số, học cách kinh doanh online sản phẩm nông nghiệp, tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức ngay từ nông thôn.

Nhiệm kỳ 2025-2030, hai xã Tân Minh và Hùng Thắng đặt mục tiêu duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch nông thôn và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Xã Tân Minh ưu tiên mở rộng vùng sản xuất hữu cơ, liên kết chuỗi cung ứng, phát triển du lịch gắn di tích văn hóa.

Xã Hùng Thắng chú trọng quy hoạch hiện đại, phát triển dịch vụ logistics và sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường.

Hai xã nhấn mạnh vai trò đội ngũ cán bộ sát dân, thành thạo công nghệ số, có đạo đức công vụ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm minh bạch và hiệu quả triển khai các dự án nông thôn mới.

Sự đồng lòng của chính quyền và người dân, cùng những thay đổi trong quản trị cũng như ứng dụng khoa học công nghệ đang giúp nông thôn Hải Phòng chuyển mình, vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc văn hóa, trở thành điểm sáng của mô hình nông thôn kiểu mẫu trong khu vực./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Bảo đảm không để đứt gãy ngân sách Bộ Tài chính chủ động phối hợp cùng các địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy mới thông suốt, không để gián đoạn ngân sách và dịch vụ công.