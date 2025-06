Hải Phòng - hình mẫu tiêu biểu trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hải Phòng mới đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm phát triển năng động của cả nước - đầu tàu vùng Duyên hải Bắc Bộ và cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng là một trong 13 tập thể vinh dự được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam, sẽ diễn ra ngày 22/6, tại Hà Nội.

Vai trò đầu tàu, dẫn dắt...

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, sau 70 năm kể từ ngày giải phóng (13/5/1955-13/5/2025), thành tựu lớn nhất của Hải Phòng có thể tự hào là thành phố đã thay đổi toàn diện về diện mạo đô thị, kinh tế-xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân.

Từ một thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh, Hải Phòng đã vươn mình trở thành một đô thị loại I cấp quốc gia, khẳng định được vai trò là đầu tàu phát triển vùng Duyên hải Bắc Bộ, là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, với nền kinh tế năng động, kết cấu hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư hấp dẫn và chất lượng đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Minh chứng rõ nét kinh tế tăng trưởng bứt phá, từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp truyền thống, Hải Phòng đã chuyển mình mạnh mẽ sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch và cảng biển.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các tập đoàn lớn như Vingroup, LG, Sun Group… đã đưa Hải Phòng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Năm 2024, quy mô kinh tế Hải Phòng đứng thứ 5 toàn quốc; là địa phương duy nhất tăng trưởng hai con số liên tục trong suốt một thập kỷ. Thu ngân sách nhà nước xếp thứ 3, thu hút vốn FDI xếp thứ 2 toàn quốc. Năm 2024, Hải Phòng đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và Chỉ số xanh cấp tỉnh.

Thành phố dành nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Hải Phòng đã xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông huyết mạch như Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các tuyến đường cao tốc kết nối với Hà Nội, Quảng Ninh, cùng với hơn 50 cây cầu lớn, nhỏ kết nối, mở rộng giao thương trong và ngoài thành phố, như: cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Rào, cầu Bến Rừng, cầu Dinh, cầu sông Hóa, cầu Chanh, cầu Quang Thanh… đã tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho thành phố trong thu hút đầu tư.

Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng với nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp hiện đại, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng góp phần cải thiện môi trường sống của người dân ngày càng thân thiện, an toàn với không gian xanh, sạch, đẹp hơn.Về văn hóa-xã hội phát triển và an sinh xã hội, Hải Phòng luôn kiên định thực hiện chủ trương "Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế."

Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội luôn được quan tâm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Hải Phòng đã không còn hộ nghèo, đồng thời triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá như: đi đầu trong việc hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, chăm lo người có công và các nhóm yếu thế.

Có thể khẳng định Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân bằng những chính sách xã hội thể hiện rất rõ giá trị nhân văn, bản chất vì con người của Chủ nghĩa xã hội.

Công tác đối ngoại, hợp tác phát triển được Hải Phòng triển khai đồng bộ, sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh, xây dựng và phát triển thành phố.

Đến nay, Hải Phòng có giao thương với trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; có quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nghĩa với 26 địa phương ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Lào.

Có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Hải Phòng với 853 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư trên 24,5 tỷ USD; gần 50 tổ chức quốc tế và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài triển khai chương trình, dự án, phi dự án tại Hải Phòng.

Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tiến Tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Hàng hải Việt Nam rất tự hào trước sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương. Diện mạo đô thị không còn là hình ảnh những con đường nhỏ hay những khu phố xưa trầm lặng mà đã và đang thay thế bằng các khu đô thị hiện đại như Vinhomes, Hoàng Huy Commerce hay Bắc Sông Cấm... những biểu tượng mới của sự phát triển năng động.

Một góc thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

"Các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện đại như VSIP, Nam Cầu Kiền hay Deep C, không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra hàng vạn việc làm, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế địa phương. Điều đáng quý hơn cả là sự quan tâm đến các công trình phúc lợi xã hội, trường học, bệnh viện, công viên, khu vui chơi… ngày càng được chú trọng, phản ánh mong muốn xây dựng một thành phố Hải Phòng mới giàu mạnh và đáng sống," Nhà giáo Nhân dân Phạm Tiến Tỉnh nói.

Hình mẫu trong kỷ nguyên mới

Tại sự kiện Hải Phòng đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng" mới đây, Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh người dân thành phố với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo đã có nhiều đóng góp quan trọng khẳng định nền độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, văn minh Đại Việt và ghi dấu ấn sâu đậm trong những chiến công lừng lẫy của dân tộc ta.

Những yếu tố địa lý, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa đó đã hun đúc nên những phẩm chất cao đẹp của người Hải Phòng trung dũng, quyết thắng; dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, trung thực; hào phóng, nhiệt thành; nghĩ lớn, làm lớn, làm quyết liệt.

Chính tinh thần anh hùng ấy, kiên cường trong gian khó, sáng tạo trong thời bình đã và đang thấm sâu vào từng bước phát triển, từng công trình xây dựng, từng con người Hải Phòng hôm nay. Đó là sức mạnh của quá khứ, lan tỏa vào hiện tại, dẫn lối cho tương lai.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết với quan điểm "dân là gốc," xác định người dân vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện những trọng tâm chiến lược, trong đó, dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo thế và lực phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn trên nền tảng những giá trị văn hóa-lịch sử lâu đời của thành phố Hải Phòng mới. Thành phố chủ động thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo môi trường sống hiện đại, hấp dẫn để các chuyên gia, trí thức, người lao động giỏi "đến Hải Phòng là ở lại, gắn bó và cống hiến."

Hải Phòng tập trung khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu. Thành phố kiến tạo thể chế phát triển hiện đại, thông thoáng, minh bạch; hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng lớn mạnh.

Thành phố hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống cảng biển, sân bay, đường sắt tốc độ cao, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp hàng đầu cả nước; phát triển đô thị Hải Phòng xứng danh “Thành phố Anh hùng,” vừa văn minh, hiện đại là “Thành phố quốc tế”, vừa đậm đà bản sắc văn hóa của “Thành phố Cảng,” “Thành phố Hoa Phượng đỏ.”

Phát triển hài hòa văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội với kinh tế cũng được thành phố quan tâm, phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu của chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới, với những đặc trưng tiêu biểu, kinh tế phát triển nhanh và bền vững; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; quốc phòng-an ninh vững chắc; đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, con người phát triển toàn diện; cộng đồng đoàn kết, nhân văn, giàu bản sắc và chính quyền vì nhân dân, phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, minh bạch.

Cùng đó, Hải Phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Thành phố xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố không ma túy.” Phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ thành trung tâm kinh tế-quốc phòng ở vùng biển phía Bắc của Tổ quốc...

Từ khát vọng vươn lên và bản lĩnh của một "Thành phố Anh hùng," Hải Phòng đang định hình mình như hình mẫu tiêu biểu trong kỷ nguyên mới, nơi truyền thống làm bệ phóng cho hiện đại, và đổi mới trở thành bản sắc./.

