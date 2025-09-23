Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, logistics quốc tế

Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng mới bước vào giai đoạn phát triển với quy mô không gian rộng lớn, diện tích tự nhiên gần 3.200km2, dân số hơn 4,6 triệu người.

Đây là bước ngoặt lịch sử, mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, logistics quốc tế và đô thị động lực của cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Trước đây, quy hoạch của Hải Phòng và Hải Dương được lập riêng rẽ, chưa có sự gắn kết đồng bộ về không gian và hạ tầng. Khi hai địa phương hợp nhất, những bất cập này càng bộc lộ rõ, đòi hỏi một quy hoạch chung thống nhất, mang tầm nhìn dài hạn.

Việc lập lại quy hoạch toàn thành phố Hải Phòng không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có hiệu lực từ 1/7/2025, mà còn nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, thành phố Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín để lập quy hoạch thay thế quy hoạch chung cũ được phê duyệt năm 2023. Mục tiêu đặt ra là rút ngắn thời gian lập quy hoạch từ 24 tháng xuống còn 21 tháng, đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa các định hướng vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết: “Sở đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung mới theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thành ủy. Chúng tôi sẽ rút gọn tối đa các khâu, bảo đảm tiến độ kịp thời với nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2025–2026, sẽ rà soát hiện trạng, tích hợp dữ liệu các quy hoạch đã có để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển. Từ 2026–2027, thành phố sẽ xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”

Theo ông Linh, quá trình lập quy hoạch sẽ gắn liền với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để xử lý dữ liệu, tăng cường phối hợp liên ngành, đồng thời tiến hành song song với việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Cảng Nam Đình Vũ ngày càng nâng cao năng lực hệ sinh thái và Logictics để đáp ứng nhu cầu thị trường. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

“Quy hoạch đi trước, dự án bám theo” là nguyên tắc xuyên suốt, nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ giữa chiến lược và hành động.

Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò “mạch máu” nuôi dưỡng kinh tế-xã hội.

Với Hải Phòng và Hải Dương, những năm gần đây, tốc độ đầu tư hạ tầng diễn ra mạnh mẽ, tạo nên những tuyến đường, cây cầu, cảng biển và sân bay hiện đại.

Sự hợp nhất địa giới giữa hai địa phương càng đặt ra yêu cầu bức thiết phải xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, mang tầm nhìn dài hạn, để phục vụ sự bứt phá của thành phố Hải Phòng mới.

Tại Hải Phòng, nhiều dự án giao thông quy mô lớn đã hoàn thành, góp phần đưa thành phố cảng tiến gần hơn tới mục tiêu trung tâm logistics hàng đầu khu vực.

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị liên tục được mở rộng, kết nối thông suốt từ trung tâm đến vùng ven. Hệ thống cầu vượt sông được đầu tư hiện đại, giúp rút ngắn quãng đường, giảm tải cho các tuyến huyết mạch.

Cùng với đó, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đã đủ năng lực tiếp nhận tàu trọng tải hàng trăm nghìn tấn, biến nơi đây thành điểm trung chuyển quan trọng của miền Bắc.

Sân bay Cát Bi cũng đang được nâng cấp với nhà ga T2, hạ tầng bến đỗ, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng.Trong giai đoạn 2020-2024, thành phố Hải Phòng đã xây dựng mới 32,5km quốc lộ, 30,78km tỉnh lộ, 55,49km đường huyện, 100,04km đường đô thị và 22 cây cầu với tổng chiều dài hơn 10.400m.

Việc đầu tư hàng chục cây cầu và nâng cấp hàng loạt tuyến đường đã góp phần làm cho giao thông liên vùng ngày càng thuận tiện.

Hải Dương, địa phương nay đã hợp nhất với Hải Phòng, cũng không đứng ngoài guồng quay phát triển hạ tầng. Với vị trí nằm giữa Hà Nội và Hải Phòng, tỉnh đã đầu tư hàng loạt tuyến đường chiến lược, hình thành các trục Bắc-Nam, Đông-Tây, cùng vành đai liên kết khu vực. Hệ thống cầu mới như Quang Thanh, Đồng Việt, Hải Hưng…

Hải Dương cũng đã triển khai 57 dự án hạ tầng quan trọng với tổng chiều dài khoảng 285km, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng; trong đó 15 dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, hàng chục dự án khác đang thi công khẩn trương. giúp nối nhịp thông thương giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

Đồng thời, Hải Dương còn chú trọng phát triển cảng thủy nội địa và trung tâm logistics, tận dụng thế mạnh nằm bên các tuyến sông lớn để kết nối hàng hóa tới cảng biển và thị trường quốc tế.

Sự hội tụ của hai địa phương trong không gian hành chính mới đã mở ra một cơ hội đặc biệt. Thành phố Hải Phòng sau hợp nhất trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước. Với quy mô này, nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ đều đòi hỏi một hệ thống giao thông quy hoạch lại, đồng bộ và có tầm chiến lược.

Không chỉ dừng lại ở việc nối liền các tuyến đường, việc lập quy hoạch giao thông mới còn nhằm khắc phục sự chồng chéo giữa hai hệ thống quy hoạch trước đây.

Một mạng lưới hạ tầng thống nhất sẽ giúp giảm tình trạng phân mảnh không gian, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển cân bằng giữa khu vực đô thị, công nghiệp với vùng nông thôn, ngoại thành.

Điểm đáng chú ý trong giai đoạn tới là việc kết hợp quy hoạch giao thông với phát triển đô thị và công nghiệp. Hải Phòng mới sẽ không chỉ là thành phố cảng, mà còn là trung tâm logistics, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, những tuyến cao tốc liên vùng, các cây cầu vượt sông, cảng biển nước sâu và đường sắt kết nối quốc tế sẽ giữ vai trò then chốt.

Các chuyên gia giao thông nhận định lợi thế của Hải Phòng và Hải Dương nằm ở vị trí cửa ngõ của miền Bắc, tiếp giáp tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Khi được quy hoạch hợp lý, hạ tầng giao thông của thành phố Hải Phòng mới sẽ không chỉ phục vụ nội tỉnh, mà còn trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế.

Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng chia sẻ, thực tế cho thấy, những tuyến đường vừa được xây dựng thời gian qua đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Giao thông thuận lợi giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, đồng thời mở rộng khả năng thu hút đầu tư.

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) là cảng nước sâu đầu tiên vận hành tại miền Bắc có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn trên 145.000 tấn. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Cùng với đó, hạ tầng giao thông cũng tạo điều kiện để người dân di chuyển dễ dàng hơn, tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa.

Ở góc độ dài hạn, sự phát triển của hệ thống hạ tầng còn góp phần định hình không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và xây dựng hình ảnh một thành phố cảng hiện đại, năng động.

Trong giai đoạn mới, việc lập lại quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng được xem như bước đi chiến lược để kết nối những thành quả đã có với mục tiêu phát triển bền vững.

Một không gian giao thông hiện đại, liên thông và đồng bộ sẽ là nền tảng để Hải Phòng mới khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển của cả nước, đồng thời đóng vai trò động lực tăng trưởng cho toàn vùng Đồng bằng Bắc Bộ./.

