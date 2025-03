Câu chuyện điện ảnh: Khi phòng vé "nguội lạnh" giữa mùa Oscar

Trong bối cảnh “kinh đô điện ảnh” Hollywood hướng toàn bộ sự chú ý đến lễ trao giải Oscar lần thứ 97, doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ rơi vào tình trạng ảm đạm.

Bộ phim "Captain America: Brave New World" dù tiếp tục thống trị danh sách các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ song doanh thu lại đang lao dốc.



Bộ phim mới nhất của Disney - Marvel thu về thêm 15 triệu USD tính đến ngày 2/3, giữ vững ngôi vương phòng vé. Tuy nhiên, đây là một bước lùi đáng kể so với con số 120 triệu USD ấn tượng trong tuần mở màn.

Đặc biệt, sau tuần đầu tiên hoành tráng, doanh thu phim giảm mạnh xuống còn 28,2 triệu USD vào tuần trước, ghi nhận một trong những “cú rơi tự do” lớn nhất trong tuần thứ hai đối với một phim Marvel. Hiện tại, tổng doanh thu của phim dừng ở mức 163,7 triệu USD.



Dù vẫn đang dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ, nhưng "Captain America: Brave New World" không thể mang đến cú hích mà người hâm mộ Marvel mong đợi.

Bộ phim nhận nhiều phản ứng trái chiều từ giới phê bình lẫn khán giả, cho thấy thương hiệu Marvel vẫn đang loay hoay trong việc lấy lại phong độ sau những tác phẩm gây thất vọng gần đây.

Giờ đây, mọi kỳ vọng đều đặt lên hai “bom tấn” tiếp theo của Marvel trong năm nay là "Thunderbolts" (dự kiến ra mắt vào tháng 5) và "Fantastic Four: First Steps" (dự kiến ra mắt vào tháng 7).



Mặc dù vậy, "Captain America: Brave New World" có thể sẽ tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu trong tháng 3, do hiện tại không có đối thủ cạnh tranh đáng gờm nào xuất hiện trên thị trường.



Bộ phim mới duy nhất ra mắt cuối tuần qua là "Last Breath" của Focus Features, thu về 7,8 triệu USD. Dựa trên một câu chuyện có thật, bộ phim kể về một tai nạn trong cuộc thám hiểm dưới biển sâu, khi một thợ lặn trẻ tuổi bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 91 mét dưới đáy đại dương và đối mặt với cuộc chiến sinh tử.



Với sự tham gia của dàn sao Woody Harrelson, Simu Liu và Chris Lemons, "Last Breath" nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình, được mô tả là một bộ phim mang đến “trải nghiệm thót tim” và “sự hồi hộp, kịch tính” kéo dài đến phút cuối cùng.



Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thuộc về "The Monkey" của đạo diễn Oz Perkins, thu về 6,4 triệu USD trong tuần qua, nâng tổng doanh thu sau hai tuần lên 24,6 triệu USD.

Đây được xem là một thành công đối với Neon, hãng phim độc lập vốn nổi tiếng với những bộ phim kinh dị tâm lý. "The Monkey" tiếp tục củng cố vị thế của Neon trong dòng phim kinh dị ngân sách thấp nhưng hiệu quả, nối tiếp thành công của "Longlegs" – tác phẩm đã mang về 126,9 triệu USD toàn cầu vào năm ngoái.



Điều đặc biệt, Neon cũng là đơn vị đứng sau "Anora", bộ phim vừa tạo nên cơn sốt tại Oscar 2025, hứa hẹn sẽ giúp hãng phim này tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.

Top 10 phim có doanh thu cao nhất cuối tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. Captain America: Brave New World – 15 triệu USD

2. Last Breath – 7,8 triệu USD

3. The Monkey – 6,4 triệu USD

4. Paddington in Peru – 4,5 triệu USD

5. Dog Man – 4,2 triệu USD

6. Mufasa: The Lion King – 1,9 triệu USD

7. Ne Zha 2 – 1,8 triệu USD

8. Heart Eyes – 1,3 triệu USD

9. The Unbreakable Boy – 1,2 triệu USD

10. One of Them Days – 925.000 USD./.

