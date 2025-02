"Captain America: Brave New World" lao dốc không phanh sau khởi đầu hoành tráng

Bộ phim "Captain America: Brave New World" tuy mở màn hoành tráng nhưng đã nhanh chóng tụt dốc trong tuần công chiếu thứ hai, trở thành dấu hiệu mới nhất cho thấy đế chế Marvel không còn duy trì được sức mạnh như trước.

Theo ước tính từ các hãng thống kê điện ảnh, “bom tấn” mới nhất của Marvel tiếp tục giữ vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu 28,2 triệu USD trong tuần chiếu thứ hai.

Tuy nhiên, so với mức 100 triệu USD trong bốn ngày đầu tiên và 88 triệu USD trong ba ngày mở màn, đây là mức giảm mạnh tới 68%.

Mặc dù việc sụt giảm doanh thu trong tuần thứ hai là điều thường thấy ở các phim “bom tấn,” nhưng "Captain America: Brave New World" đã chứng kiến mức giảm mạnh thứ ba trong lịch sử Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Trước đó, chỉ có hai tác phẩm MCU khác từng tụt dốc nhanh như vậy là "The Marvels" (năm 2023) với 78% và "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (2023) với 70%.

Bộ phim do tài tử Anthony Mackie đóng chính đã bị giới phê bình chê bai nặng nề và khán giả cũng không mấy mặn mà, chỉ chấm điểm B- trên CinemaScore.

Nhiều người hâm mộ từng kỳ vọng "Captain America: Brave New World" sẽ giúp Marvel lấy lại phong độ sau "Avengers: Endgame," nhưng thực tế, bộ phim lại góp phần khẳng định sự xuống dốc của thương hiệu từng bất bại này.

Dù vậy, "Captain America: Brave New World" vẫn kịp thu về 289,4 triệu USD toàn cầu, trong đó doanh thu quốc tế đạt gần 150 triệu USD. Trong bối cảnh các rạp chiếu không có nhiều “bom tấn” ra mắt trong thời gian tới, bộ phim có thể sẽ ít phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong tháng Ba.

“Tân binh” đáng chú ý nhất tại các rạp chiếu trong tuần qua là "The Monkey" của đạo diễn Oz Perkins, với kịch bản dựa trên truyện ngắn của nhà văn Stephen King kể về một con khỉ đồ chơi được tìm thấy trong gác xép.

Bộ phim kinh dị này đã thu về 14,2 triệu USD, trở thành tác phẩm có màn ra mắt tốt thứ hai của hãng phim độc lập Neon - chỉ sau "Longlegs" (22,4 triệu USD).

Với bộ phim mới này, Neon tiếp tục áp dụng chiến lược quảng bá bí ẩn và kỳ dị, bao gồm cả việc tổ chức buổi công chiếu theo phong cách tang lễ tại nhà thờ Immanuel Presbyterian ở thành phố Los Angeles và các suất chiếu đặc biệt tại nghĩa trang Hollywood Cemetery.

Bộ phim, với sự tham gia của Tatiana Maslany và Theo James, dù nhận được đánh giá khả quan từ giới phê bình (77% trên Rotten Tomatoes), lại không gây được nhiều ấn tượng với khán giả và chỉ được chấm điểm C+ trên CinemaScore. Dẫu vậy, các phim kinh dị vốn dĩ thường bị đánh giá thấp bởi khán giả đại chúng.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Captain America: Brave New World" - 28,2 triệu USD

2. "The Monkey" - 14,2 triệu USD

3. "Paddington in Peru" - 6,5 triệu USD

4. "Dog Man" - 5,9 triệu USD

5. "Ne Zha 2" - 3,1 triệu USD

6. "Heart Eyes" - 2,9 triệu USD

7. "Mufasa: The Lion King" - 2,5 triệu USD

8. "The Unbreakable Boy" - 2,5 triệu USD

9. "Chhaava" - 1,5 triệu USD

10. "One of Them Days" - 1,4 triệu USD