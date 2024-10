Phòng vé Bắc Mỹ: Cặp đôi phản anh hùng Venom "càn quét" Bắc Mỹ

Cuối tuần qua, phần phim mới nhất về nhân vật phản anh hùng Venom với tựa đề "Venom: The Last Dance" đã "càn quét" các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ với doanh thu ước tính lên đến 51 triệu USD.

Poster bộ phim Venom: The Last Dance. (Nguồn: Marvel)

Cuối tuần qua, phần phim mới nhất về nhân vật phản anh hùng Venom với tựa đề "Venom: The Last Dance" (tựa Việt: Venom: Kèo cuối) đã "càn quét" các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ với doanh thu ước tính lên đến 51 triệu USD.



Câu chuyện ở phần 3 này là hành trình chạy trốn của cặp đôi ấn tượng-nhà báo Eddie Brock và ký sinh trùng ngoài hành tinh Venom khỏi một bên là các đặc vụ của Chính phủ Mỹ, một bên là các đồng loại symbiote của Venom do chúa tể Knull phái đến và bên thứ ba là kẻ thù của loài symbiote-quái vật Xenophage.

Được đánh giá cao trong phần phim này là mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa cặp đôi nhân vật chính, những cảnh quay hoành tráng và hiệu ứng hình ảnh thỏa mãn thị giác kéo dài 120 phút cũng như cái kết trọn vẹn đối với nhân vật phản anh hùng.



Theo các nhà phân tích thị trường, doanh thu mở màn phần 3 tại Mỹ kém hơn so với phần 1 (Venom - 80,2 triệu USD) và phần 2 ("Venom: Let There Be Carnage" - 96 triệu USD) do phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về lượng người xem từ loạt phim bóng chày kinh điển World Series.

Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, “The Last Dance” đã thu về 124 triệu USD trong tuần qua, đủ đảm bảo tiền vốn của nhà sản xuất.



Trong khi đó, ngay trước thềm lễ Halloween, bộ phim kinh dị "Smile 2" đã tụt một bậc so với doanh thu mở màn cuối tuần trước, thu về 9,4 triệu USD.

Trong bộ phim, Naomi Scott vào vai một ngôi sao nhạc pop phải đối mặt với bóng ma từ quá khứ đen tối, tạo nên một câu chuyện vừa kỳ bí vừa rùng rợn.



Thành công lớn nhất trong tuần qua phải kể đến bộ phim kinh dị tôn giáo mới "Conclave" với doanh thu 6,5 triệu USD, đứng vị trí thứ 3.

Là một ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar về Phim hay nhất, “Conclave” dù kén người xem nhưng vẫn tạo được sức hút tại các phòng chiếu Bắc Mỹ.

Bộ phim xoay quanh việc tiến hành một cuộc bầu chọn giáo hoàng, bộc lộ ra những khía cạnh đen tối ở trong giáo hội cũng như sự vật lộn giữa đức tin và quyền lực trong chính những người đứng đầu giáo hội.

Top 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. "Venom: The Last Dance” - 51 triệu USD

2. “Smile 2" - 9,4 triệu USD

3. “Conclave” - 6,5 triệu USD

4. “The Wild Robot” - 6,5 triệu USD

5. “We Live in Time” - 4,8 triệu USD

6. “Terrifier 3” - 4,3 triệu USD

7. “Beetlejuice Beetlejuice” - 3,2 triệu USD

8. “Anora” - 867.142 USD

9. “Piece by Piece” - 720.000 USD

10. “Transformers One” - 720.000 USD

