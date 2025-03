“Anora” giành chiến thắng ở 5 hạng mục quan trọng nhất tại Oscar 2025

Đoàn làm phim “Anora” đã tỏa sáng tại Oscar 2025 khi giành chiến thắng ở 5 hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải, bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Dựng phim xuất sắc nhất.

Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Sean Baker và đội ngũ làm phim bày tỏ niềm tự hào khi bộ phim do một hãng phim độc lập sản xuất chỉ với kinh phí vỏn vẹn 6 triệu USD đã làm nên kỳ tích.

Chiến thắng vang dội của “Anora” trên thực tế không gây nhiều bất ngờ.

Trước thềm Oscar 2025, nhiều chuyên trang điện ảnh và tờ báo uy tín như Variety, The New York Times, The Hollywood Reporter… đều dự đoán tác phẩm của Sean Baker sẽ giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng bậc nhất lễ trao giải.

Ngoài ra, “Anora” cũng đã từng gây tiếng vang tại nhiều liên hoan, lễ trao giải từ trong nước và quốc tế, trong đó từng thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes (Pháp) năm 2024.

Mikey Madison cũng đã chiến thắng đối thủ rất lớn - minh tinh Demi Moore - để giành tượng vàng cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất,” khi hóa thân trong “Anora” - một bộ phim kể về một vũ công thoát y kết hôn với con trai một tài phiệt Nga.

Nữ nghệ sỹ 25 tuổi từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như “Once Upon a Time in Hollywood” và “Scream V,” nhưng vai diễn trong “Anora” mới thực sự đưa cô lên đỉnh cao thành công.

Trong khi đó, Adrien Brody cũng trở thành tâm điểm khi giành tượng vàng cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong “The Brutalist.”

Đây là lần thứ hai ông được vinh danh ở hạng mục này sau chiến thắng với “The Pianist” vào năm 2003.

Trong bộ phim của đạo diễn Brady Corbet, Brody vào vai một kiến trúc sư gốc Do Thái nhập cư, tìm kiếm “giấc mơ Mỹ” sau Chiến tranh thế giới thứ hai./.

Zoe Saldana lần đầu tiên sở hữu tượng vàng, “Anora” có giải thưởng thứ 2 Vượt qua một loạt đối thủ đáng gờm, Zoe Saldana đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi giành tượng vàng Oscar đầu tiên cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn trong "Emilia Pérez."