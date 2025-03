Zoe Saldana lần đầu tiên sở hữu tượng vàng, “Anora” có giải thưởng thứ 2

Nữ diễn viên Zoe Saldana đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi giành tượng vàng Oscar đầu tiên cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn trong "Emilia Pérez," khép lại một mùa giải thưởng đầy thành công của cá nhân cô.

Trước Oscar 2025, Zoe Saldana đã thắng ở hầu hết các giải thưởng khác với cùng vai diễn này, từ Quả cầu Vàng, BAFTA (giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh), giải Emmy, cho đến các giải của hiệp hội các nhà phê bình, đạo diễn và diễn viên Mỹ.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 25 năm qua, Zoe Saldana được biết đến với những vai diễn trong các thương hiệu phim lớn như "Star Trek" (vai Uhura) hay "Avatar" (vai Neytiri) và các phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Để đứng trên bục nhận giải tại Oscar 2025, Zoe Saldana đã vượt qua một loạt đối thủ đáng gờm, bao gồm Monica Barbaro trong "A Complete Unknown" - vai huyền thoại âm nhạc Joan Baez, Ariana Grande trong "Wicked," Isabella Rossellini trong "Conclave" và Felicity Jones của phim “The Brutalist.”

Trong "Emilia Pérez" – bộ phim dẫn đầu về lượng đề cử tại Oscar 2025 với 13 hạng mục, Saldana vào vai Rita Castro, một luật sư không mấy thành công, bất ngờ được một trùm ma túy Mexico thuê để hỗ trợ chuyển giới. Trùm ma túy đó sau này trở thành Emilia Pérez - do Karla Sofía Gascón thủ vai, người đầu tiên thuộc giới tính thứ ba nhận đề cử giải Oscar.

Không chỉ thể hiện vai diễn qua những phân đoạn đối thoại sâu sắc, Zoe Saldana còn trổ tài hát với ca khúc "El Mal." Những phân cảnh nhảy múa, bộc lộ cảm xúc... của cô được đánh giá là hoàn hảo và thuyết phục.

Sau khi giành chiến thắng ở hạng mục “Kịch bản gốc xuất sắc nhất,” Sean Baker tiếp tục đem về tượng vàng thứ 2 cho đoàn làm phim “Anora” với hạng mục “Dựng phim xuất sắc nhất.”

Trong khi đó, “The Substance” thắng giải mục “Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất.” Các nghệ sỹ Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon và Marilyne Scarselli cùng lên sân khấu, cảm ơn Viện Hàn lâm, êkíp sản xuất và các diễn viên đã kiên nhẫn ngồi hàng tiếng đồng hồ để tạo hình nhân vật.

Dự án của đạo diễn Pháp Coralie Fargeat kể về minh tinh Elisabeth Sparkle (Demi Moore thủ vai) từng đoạt giải Oscar. Khi bước vào ngưỡng tuổi 50, cô đứng trước nguy cơ bị sa thải khỏi chương trình thể dục nhịp điệu gắn bó nhiều năm.

Elisabeth tìm đến loại thần dược ở chợ đen có khả năng phân chia tế bào trong cơ thể và tạo ra biến thể mới - Sue (Margaret Qualley) - trẻ trung, quyến rũ. Bảy ngày một lần, Sue và Elisabeth thay đổi cuộc sống cho nhau.

Nhưng Sue dần đam mê danh vọng, quyết định làm mọi cách chiếm đoạt mọi thứ của Elisabeth…

Các nhà làm phim Iran Shirin Sohani và Hossein Molayemi cũng đã giành tượng vàng Oscar cho “Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất” với "In the Shadow of the Cypress."

Đây là giải Oscar đầu tiên của họ và là phim hoạt hình ngắn Iran đầu tiên giành chiến thắng tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh./.

Điện ảnh Latvia làm nên lịch sử khi phim hoạt hình "Flow" đoạt Oscar Là tác phẩm của đạo diễn Zilbalodis, "Flow" kể về hành trình sinh tồn của một chú mèo trên con thuyền, nơi chú tìm thấy những người bạn bất đắc dĩ sau khi môi trường sống của chúng bị lũ lụt phá hủy.