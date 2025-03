Chiếu phim được gửi dự giải Oscar trong Tuần lễ phim Iran tại Hà Nội

Trong các ngày từ 11-15/4 tại Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Phim Iran. Chương trình do Đại sứ quán Iran tại Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, nhằm mang đến những phim nổi bật nhất, đại diện điện ảnh của xứ sở Ba Tư trong các năm từ 2023-2025.

Tác phẩm mờ màn là "Vòng tay đại thụ" (In the Arm of the Tree) do Babak Khajehpasha làm đạo diễn, được Iran chọn làm đại diện dự thi giải thưởng Oscar năm 2025, hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất.

Phim xoay quanh một gia đình trên bờ vực tan vỡ, hai vợ chồng đã 10 năm tìm cách ly dị mà không tổn thương hai người con trai. Ngược lại, hai đứa trẻ luôn khăng khít với nhau, tạo nên tình cảm ruột thịt hồn nhiên, trong sáng.

Quyết định ly hôn của cặp vợ chồng kéo theo sự chia tách của hai đứa trẻ, trong khi cậu con trai lớn tìm cách bảo vệ em mình khỏi những sự đổ vỡ của cha mẹ. Góc nhìn từ đôi mắt hai người con đã khiến cuộc đời của hai người lớn theo một hướng hoàn toàn khác.

Variety nhận xét phim nhẹ nhàng nhưng để lại tác động lớn, đặc biệt trong việc khắc họa tình cảm trong sáng và đẹp đẽ giữa hai đứa trẻ, khiến khán giả nơm nớp lo sợ mỗi khi chuyện không hay có thể xảy ra, sợ rằng thế giới mà hai đứa trẻ dày công xây dựng có thể sụp đổ.

"Thảm kịch đã xảy ra và hậu quả của nó tạo ra bối cảnh để Khajehpasha tạo ra một lời kêu gọi nhân văn hướng đến hy vọng, sử dụng hai đứa trẻ như những phương tiện để ca ngợi giá trị của tình yêu thương gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo con cái trở về an toàn," bài nhận xét trên trang này viết.

"Vòng tay đại thụ" là tác phẩm phim dài đầu tay của Babak Khajehpasha (sinh năm 1981). Phim không lọt vòng đề cử chính thức Oscar song thắng một số giải uy tín tại Liên hoan phim quốc tế Fajr (Iran) lần thứ 41, giải phim đầu tay, đạo diễn và kịch bản xuất sắc nhất và một số giải thưởng khác.

Sau phim "Vòng tay đại thụ" là loạt tác phẩm đương đại về đề tài tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, những vấn đề cá nhân, như "Mùi hương" (Fragrant) của Hadi Moghadamdoost; "Du hành gia đến từ Ganora" (A Passenger from Ganora) của Seyed Ahmad Alamdar; "Kẻ gác đền Beyro" (Beyro) của Morteza Ali Abbasmirzaee; và "Tạm biệt cô gái Shiraz" (Goodbye Shiraz girl) của Afshin Hashemi.

Loạt phim chiếu lúc 19 giờ hoặc 19 giờ 30 lần lượt các ngày từ 11-15/4. Vé được phát miễn phí tại tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (nơi chiếu phim) đến khi hết.

Danh sách phim Tuần lễ phim Iran 2025. (bấm vào hình để xem kích thước đầy đủ)

Điện ảnh Iran nổi tiếng nhờ chất lượng nghệ thuật cao, phong cách kể chuyện tinh tế và tối giản, song vẫn cho thấy rõ nét sự phức tạp ở bản chất con người trong từng bối cảnh cụ thể, đặc biệt là trong xã hội đương đại. Thành công của nền điện ảnh xứ Ba Tư đã ghi dấu quốc tế nhờ những tên tuổi lớn như Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, Jafar Panahi... với các tác phẩm chinh phục các liên hoan phim Cannes, Berlin, Venice, giải thưởng Oscar và hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá khác.

Điện ảnh Iran lần 5 thắng giải quan trọng tại Liên hoan phim HANIFF Năm 2024 đánh dấu lần thứ 5 nền điện ảnh Iran thắng các giải thưởng lớn khi đến với HANIFF, để lại dấu ấn sâu sắc về một nền điện ảnh giàu tính nhân văn và cũng rất đặc thù.