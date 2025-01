Phim hành động "Cuộc đào tẩu trên không" khuấy đảo phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim hành động ly kỳ "Flight Risk" (tựa Việt: "Cuộc đào tẩu trên không") của đạo diễn Mel Gibson đã xuất sắc chinh phục phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt.

Với doanh thu ước tính 12 triệu USD, tác phẩm này đã tạo nên một cú hích bất ngờ trong bối cảnh mùa Đông ảm đạm.

Là tác phẩm của hãng sản xuất Lionsgate, "Flight Risk" theo chân một phi công chở một cảnh sát liên bang và một nhân chứng quan trọng đi qua vùng đất hoang dã Alaska.

Tuy nhiên, chuyến bay tưởng chừng đơn giản ấy nhanh chóng trở thành hành trình sinh tử khi những bí mật đen tối và động cơ ngầm của các nhân vật lần lượt bị phơi bày.

Dù chỉ nhận được 21% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và xếp hạng C từ CinemaScore, bộ phim vẫn ghi điểm nhờ cốt truyện lôi cuốn và những cảnh quay mãn nhãn.

Theo nhà phân tích David A. Gross của Franchise Entertainment Research, đây là một khởi đầu đáng khích lệ cho dòng phim hành động gốc.

Sự xuất hiện của "Flight Risk" đã khiến "Mufasa: The Lion King" của Disney rơi xuống vị trí thứ hai. Tác phẩm hoạt hình siêu thực này thu về 8,7 triệu USD cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 221,1 triệu USD và toàn cầu lên 626,7 triệu USD sau sáu tuần công chiếu.

"Mufasa: The Lion King" không chỉ là một phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình huyền thoại "The Lion King" năm 1994, mà còn mở ra một góc nhìn mới về câu chuyện của Mufasa, cha của Simba.

Bộ phim khám phá sâu sắc về quá khứ của Mufasa - những trận chiến, nỗi đau và sự hy sinh mà nhân vật này đã trải qua trước khi trở thành vị vua vĩ đại của Pride Rock.

Ở vị trí thứ ba, bộ phim hài "One of Them Days" của Sony mang về 8 triệu USD trong tuần thứ hai.

Với câu chuyện dí dỏm về hai người bạn cùng phòng (Keke Palmer và SZA thủ vai) xoay xở trả tiền thuê nhà sau khi bị bạn trai phung phí tiền bạc, bộ phim đã đạt tổng doanh thu nội địa 25,1 triệu USD.

Ở vị trí thứ tư, bộ phim hoạt hình "Sonic the Hedgehog 3" của Paramount thu về 5,5 triệu USD. Trong khi đó, "Moana 2" của Disney giữ vững vị trí thứ năm với doanh thu 4,3 triệu USD sau chín tuần công chiếu, tiến gần hơn tới danh hiệu một trong những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Các vị trí còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua: 6. "Presence" - 3,42 triệu USD

7. "Wolf Man" - 3,4 triệu USD

8. "A Complete Unknown" - 3,1 triệu USD

9. "Den of Thieves 2: Pantera" - 3 triệu USD

10. "The Brutalist" - 2,9 triệu USD

