Bom tấn “Moana 2” lập kỷ lục phòng vé trong tuần lễ Tạ ơn

"Moana 2" - kể về nàng công chúa cùng tên - đã có màn tái xuất thành công. (Nguồn: newsx)

Mùa lễ Tạ ơn năm nay, các phòng vé Bắc Mỹ đã chứng kiến kỳ nghỉ đáng nhớ với sự bùng nổ của những bộ phim “bom tấn”. Trong đó, “Moana 2” - phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình đình đám ra mắt năm 2016, đã thiết lập một kỷ lục mới với doanh thu 221 triệu USD tại Bắc Mỹ trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 27/11 đến 1/12.

Đây là con số ấn tượng chưa từng có, phá vỡ kỷ lục trước đó của “Frozen 2” vào năm 2019, với doanh thu 125 triệu USD trong tuần lễ Tạ ơn. Tại thị trường quốc tế, “Moana 2” cũng mang về thêm 165,3 triệu USD.

Thành công ngoài mong đợi này không chỉ đến từ sự kỳ vọng lớn dành cho phần tiếp theo của “Moana”, mà còn vì bộ phim vốn được dự định phát hành trực tuyến trên Disney+, nhưng đã được chuyển thể thành một tác phẩm chiếu rạp.

Quyết định này được cho là một trong những động thái sáng suốt nhất của Disney, khi các nhà phân tích nhận định rằng chính “Moana” đã giúp hãng phim ghi nhận doanh thu đáng nể như vậy.

Trong phần tiếp theo này, nhân vật Moana – vẫn do Auli'i Cravalho lồng tiếng - tiếp tục hành trình kỳ thú cùng nhóm bạn vượt qua đại dương bao la của Oceania để phá giải lời nguyền của vị thần ác độc đã khiến hòn đảo huyền bí chìm xuống biển. Cô nhận được sự trợ giúp từ Maui, vị thần nửa người nửa cá (do Dwayne “The Rock” Johnson lồng tiếng) trong hành trình này.

Mặc dù bộ phim nhận phản ứng trái chiều từ các nhà phê bình, nhưng khán giả lại đánh giá rất cao với điểm A- trên CinemaScore, cho thấy sự thành công vang dội của thương hiệu “Moana” đối với người xem.

Cùng với “Moana 2”, hai bộ phim bom tấn khác là “Wicked: Part I” và “Gladiator II” cũng gặt hái thành công ấn tượng.

“Wicked” - tác phẩm âm nhạc chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng - đã thu về 117 triệu USD trong tuần lễ Tạ ơn, nâng tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên 359 triệu USD sau hai tuần công chiếu.

Cùng với sự xuất hiện của “Gladiator II” - bộ phim hành động sử thi của đạo diễn Ridley Scott, doanh thu toàn bộ phòng vé Bắc Mỹ trong kỳ nghỉ lễ đã đạt mức kỷ lục 422 triệu USD, vượt xa con số 320 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Đây không chỉ là dấu hiệu của một mùa phim lễ hội bội thu mà còn là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của Hollywood sau những khó khăn trong vài năm qua, khi mà đại dịch COVID-19 và sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến đã khiến ngành công nghiệp điện ảnh gặp nhiều thử thách.

Ông Michael O'Leary - Giám đốc điều hành Hiệp hội Chủ sở hữu rạp chiếu phim quốc gia - chia sẻ: "Chúng ta đang chứng kiến cuộc tái sinh mạnh mẽ của điện ảnh và điều này mở ra hy vọng cho một tương lai đầy triển vọng trong những năm tiếp theo".

Sự thành công của “Moana 2”, “Wicked” và “Gladiator II” không chỉ chứng minh sức hút mạnh mẽ của các bộ phim bom tấn mà còn mở ra bước ngoặt mới cho phòng vé, khi các tác phẩm lớn không còn e ngại việc cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Điều này có thể tạo ra một làn sóng tăng trưởng mới cho ngành điện ảnh, đặc biệt là khi các bộ phim mùa Giáng sinh như “Mufasa: The Lion King”, “Sonic the Hedgehog 3” hay “A Complete Unknown” đang chuẩn bị ra mắt.

Những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Moana 2 – 221 triệu USD

2. Wicked - 117 triệu USD

3. Gladiator II – 44 triệu USD

4. Red One – 12,9 triệu USD

5. The Best Christmas Pageant Ever – 3,3 triệu USD

6. Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin – 2,4 triệu USD

7. Venom: The Last Dance – 2,2 triệu USD

8. Heretic – 956.797 USD

9. The Wild Robot – 670.000 USD

10. A Real Pain – 665.000 USD./.

Phòng vé Bắc Mỹ: Cặp đôi phản anh hùng Venom "càn quét" Bắc Mỹ Cuối tuần qua, phần phim mới nhất về nhân vật phản anh hùng Venom với tựa đề "Venom: The Last Dance" đã "càn quét" các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ với doanh thu ước tính lên đến 51 triệu USD.