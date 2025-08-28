21 tác phẩm tranh giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82

Đảo Lido thơ mộng của thành phố Venice lại bừng sáng trong ánh đèn và thảm đỏ, khi Liên hoan phim Venice lần thứ 82 chính thức khai mạc ngày 27/8.

Sự kiện điện ảnh danh giá này quy tụ 21 tác phẩm tranh giải Sư tử Vàng, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong “ba trụ cột” của điện ảnh châu Âu, sánh cùng Cannes và Berlin.

Ngồi ở vị trí Chủ tịch Ban giám khảo quốc tế năm nay là đạo diễn Mỹ Alexander Payne - tên tuổi gắn liền với những bộ phim sâu lắng về thân phận con người.

Điểm nhấn của đêm khai mạc chính là khoảnh khắc trang trọng trao giải Thành tựu trọn đời cho bậc thầy điện ảnh Đức Werner Herzog, người đã để lại dấu ấn với hơn 70 bộ phim giàu sức ám ảnh như "Grizzly Man" hay "Fitzcarraldo."

Bên cạnh ông, nữ minh tinh người Mỹ Kim Novak cũng được vinh danh với giải thưởng danh giá này, khiến không khí buổi lễ thêm phần rực rỡ.

Khởi động mùa phim, đạo diễn Paolo Sorrentino mang đến tác phẩm "La Grazia" - một câu chuyện nhiều trăn trở về vị Tổng thống Italy đứng trước quyết định có nên ký thành luật dự luật an tử hay không.

Theo kế hoạch, ngày 28/8, khán giả Venice sẽ chào đón George Clooney - ngôi sao được mệnh danh là biểu tượng Hollywood, trong bộ phim hài "Jay Kelly" do Noah Baumbach đạo diễn và Netflix sản xuất. Clooney hóa thân thành một diễn viên kỳ cựu đang khủng hoảng bản sắc, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc vừa dí dỏm vừa chua chát.

Tối 28/8, bầu không khí Lido sẽ lại bùng nổ với "Bugonia," tác phẩm hài - khoa học viễn tưởng của Yorgos Lanthimos. Emma Stone xuất hiện trong vai nữ giám đốc dược phẩm bất ngờ trở thành “người ngoài hành tinh” trong mắt những kẻ bắt cóc.

Liên hoan phim Venice năm nay không chỉ là sân chơi của các bộ phim tranh giải, mà còn có nhiều lớp học chuyên sâu, cũng như các buổi tọa đàm đặc biệt.

Từ nay đến ngày 6/9, đảo Lido sẽ trở thành trái tim của điện ảnh thế giới - nơi nghệ thuật, vinh quang và khát vọng sáng tạo cùng hòa quyện trên màn bạc./.

