Chiến thắng bất ngờ của đạo diễn Jim Jarmusch tại Liên hoan phim Venice

Rạng sáng 7/9 theo giờ Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế Venice 2025 đã chính thức khép lại với giải thưởng danh giá Sử tử Vàng được trao cho bộ phim “Father Mother Sister Brother.”

Bộ phim “Father Mother Sister Brother” của đạo diễn phim độc lập người Mỹ Jim Jarmusch khắc họa đời sống và quan hệ không mấy dễ dàng giữa cha mẹ và con cái khi trưởng thành.

Dù bộ phim hài theo phong cách quen thuộc của đạo diễn Jim Jarmusch đã nhận được đánh giá phần lớn là tích cực, nhưng “Father Mother Sister Brother” không phải là ứng cử viên sáng giá cho giải Sư tử Vàng, khi nhiều nhà phê bình đánh giá rất cao về bộ phim “The Voice of Hind Rajab” dựa trên câu chuyện có thật về vụ một bé gái Palestine 5 tuổi bị sát hại trong cuộc xung đột ở Dải Gaza./.