Uống một tách càphê mỗi ngày có lợi đối với tim mạch như thế nào?

Một nghiên cứu mới từ Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc uống một tách càphê mỗi ngày có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh rung nhĩ (Atrial Fibrillation - AF), một tình trạng rối loạn nhịp tim phổ biến liên quan đến nguy cơ suy tim và đột quỵ.

Rung nhĩ là một bệnh lý tim phổ biến, được ghi nhận là ảnh hưởng đến khoảng 30% dân số trong suốt cuộc đời. Hiện Australia có khoảng 500.000 người đang mắc rung nhĩ, trong đó ước tính 30% (tương đương 150.000 người) chưa được chẩn đoán.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có tên là DECAF (viết tắt của “Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?” - Loại bỏ càphê có tránh được rung nhĩ không?) với sự tham gia của 200 bệnh nhân rung nhĩ từ Australia và quốc tế.

50% số bệnh nhân được yêu cầu ngừng uống càphê trong 6 tháng, trong khi số còn lại được yêu cầu uống ít nhất 1 tách càphê mỗi ngày. Cả hai nhóm đều được giám sát chặt chẽ các đợt rung nhĩ, sau đó được các bác sĩ xác nhận.

Giáo sư Christopher X. Wong của Đại học Adelaide, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống càphê đã trải qua sự sụt giảm đáng kể các cơn rung nhĩ so với nhóm tránh càphê và caffeine.

Cụ thể, những người tham gia thử nghiệm DECAF uống càphê hằng ngày cho thấy giảm 39% nguy cơ tái phát các cơn rung nhĩ. Kết quả này đi ngược lại với niềm tin phổ biến của cả bác sĩ và bệnh nhân rằng càphê có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ.

Giáo sư Gregory Marcus từ Khoa Tim mạch tại UCSF, giải thích rằng caffeine hoạt động như một chất lợi tiểu, có khả năng làm giảm huyết áp và giảm rủi ro rung nhĩ. Ngoài ra, càphê còn được ghi nhận là giúp tăng cường hoạt động thể chất và chứa các thành phần có đặc tính chống viêm, đều mang lại tác động tích cực cho bệnh nhân rung nhĩ.

Giáo sư Wong kết luận nghiên cứu này cho thấy càphê không chỉ an toàn mà còn có khả năng bảo vệ.

Dựa trên những kết quả này, bệnh nhân rung nhĩ có thể yên tâm tiếp tục thưởng thức càphê. Thậm chí, cần nghiên cứu thêm về việc liệu bệnh nhân rung nhĩ chưa từng uống càphê có nên cân nhắc bắt đầu sử dụng hay không./.

