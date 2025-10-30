Rác thải tràn ra Quốc lộ 14C, gây ô nhiễm và nguy cơ tai nạn giao thông

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đáng báo động khi đơn vị thu gom, tập kết rác vào khu vực hành lang an toàn giao thông và cả mặt đường Quốc lộ 14C.

Thực trạng này kéo dài nhiều tháng nay nhưng ngành chức năng, chính quyền địa phương vẫn lúng túng, chưa xử lý triệt để.

Bãi rác trên được cấp phép đi vào hoạt động từ năm 2011 với diện tích khoảng 3 ha, do liên danh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường (trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Nghĩa Hà (trụ sở tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện thu gom, tập kết và xử lý rác thải.

Theo phản ánh của nhiều người dân tại xã Thuận An, đơn vị thu gom, tập kết rác tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay thuộc địa giới hành chính thôn Đắk Thủy, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng đã đổ hàng trăm tấn rác dọc theo Quốc lộ 14C với chiều dài hơn 200m.

"Núi rác" này nằm trong hành lang an toàn giao thông và tràn ra cả mặt đường. Tình trạng này dẫn tới mùi hôi thối nồng nặc và dễ xảy ra tai nạn giao thông đối với người, phương tiện di chuyển qua khu vực này.

Anh Lê Văn Hùng, một người dân trú tại xã Thuận An cho biết, gia đình có nương rẫy tại thôn Đắk Thủy nên thường xuyên đi qua lại khu vực bãi rác. Vào mùa khô năm 2024 - 2025, bãi rác này cháy âm ỉ nhiều tháng liền, khói bốc mù mịt, mùi hôi, khét phát tán ra nhiều km. Còn hơn tháng nay, cả núi rác được tập kết và tràn ra cả Quốc lộ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Trần Thế Hiền, một tài xế xe tải đường dài cho biết, anh thường xuyên di chuyển trên Quốc lộ 14C và đi qua bãi rác. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây rất đáng báo động. Rác thải được tập kết dọc theo Quốc lộ gây mùi hôi thối nồng nặc.

Mỗi lần điều khiển xe qua khu vực này là phải chú ý các phương tiện xe máy, vì hầu hết người dân đều chạy rất nhanh để né mùi từ bãi rác, rất dễ xảy ra tai nạn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Thuận An, bãi rác tại thôn Đắk Thủy là bãi rác chung của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ). Việc tập kết, xử lý rác tại đây rất thô sơ và nhiều năm nay đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rác thải được tập kết từ trung tâm huyện Đắk Mil cũ, nay là xã Đức Lập và các xã lân cận về và để phân hủy tự nhiên.

Ngày 7/10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Thuận An đã chỉ đạo Phòng Kinh tế cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đo đạc khối lượng rác thải cần xử lý, chôn lấp theo quy định.

Kết quả khảo sát cho thấy, khối lượng rác thải thực tế lớn, trong khi hiện trạng bãi rác đã quá tải. Các đơn vị thu gom vận chuyển rác đổ lấn ra ngoài Quốc lộ 14C, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong khu vực.

Ông Phan Bá Tịnh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận An cho biết, xã đã yêu cầu đơn vị thu gom rác không được đổ rác ra khu vực hành lang an toàn giao thông và mặt đường Quốc lộ 14C để hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông.

Về lâu dài, xã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan sớm bố trí kinh phí để nâng cấp, xây dựng nhà máy xử lý rác, nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, bãi rác huyện Đắk Mil (cũ) là 1 trong 9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Trước mắt, Sở đã đề nghị các địa phương có biện pháp xử lý tạm thời như: sử dụng hóa chất, phun phế phẩm sinh học, thu gom chất thải… nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Về lâu dài, tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt./.

