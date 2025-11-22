Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ứng phó triều cường vượt báo động 3

Ngày 22/11, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước triều trên sông Sài Gòn tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao, vượt báo động 3 tại tất cả các trạm đo.

Mức triều dâng nhanh khiến nhiều khu vực đô thị và vùng ven sông tiếp tục ngập sâu hơn so với ngày trước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong vài ngày tới, tại trạm Thủ Dầu Một, mực triều dự kiến đạt khoảng 1,7m, vượt báo động 3.

Các địa phương được cảnh báo nguy cơ ngập sâu khi xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường, đặc biệt tại vùng trũng thấp dọc sông Sài Gòn. Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường được xác định ở mức 2.

Trước diễn biến trên, nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định sinh hoạt.

Tuyến đường Cách mạng tháng 8, phường Thủ Dầu Một nước dâng cao khiến người dân đi lại khó khăn. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tại phường Thủ Dầu Một, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo lực lượng quân sự hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, thiết bị điện và vật dụng để hạn chế thiệt hại.

Một hộ dân tại rạch Bảy Gối, khu phố Chánh Nghĩa 8 được di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các lực lượng địa phương cũng tổ chức cơi đắp bờ bao tại nhiều điểm xung yếu như 350m bờ bao rạch Ba Tâm; 100m rạch Bảy Gối; 200m rạch Trùm Hiền và 150m rạch Ông Cớ.

Ủy ban Nhân dân phường đã xem xét và thống nhất chủ trương cho Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị triển khai ba công trình gia cố, duy tu, sửa chữa, nạo vét các tuyến rạch bị bồi lắng và sạt lở trong giai đoạn 2025-2026.

Các dự án gồm: gia cố 700m đoạn sạt lở bờ sông Sài Gòn từ rạch Ông Tía đến đường Ngô Thị Lan; gia cố 800m bờ bao rạch Trùm Hiền; nạo vét, gia cố 653m rạch Ông Thặng. Đây là những công trình được đánh giá quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn bờ bao, duy trì dòng chảy và giảm thiểu nguy cơ ngập úng lâu dài.

Tại phường Lái Thiêu, triều cường đã gây tràn bờ nhiều đoạn đê bao ven sông. Nước tràn ra Quốc lộ 13, tuyến đường huyết mạch khiến kẹt xe mỗi lúc giờ cao điểm.

Thời gian qua, triều cường tràn bờ tại rạch Lái Thiêu dài khoảng 10m đã ảnh hưởng 20 hộ dân. Chính quyền địa phương đã huy động 15 cán bộ và 8 người dân gia cố bờ.

Một số tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Bế Văn Đàn, Vĩnh Phú 40, Vĩnh Phú 42 bị ngập cao diện tích vườn cây khoảng 3ha tại khu phố Bình Thuận bị ngập theo triều.

Tuyến đường Cách mạng tháng 8, phường Thủ Dầu Một nước dâng cao khiến người dân đi lại khó khăn. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Trước nguy cơ triều cường duy trì trong nhiều ngày, phường Lái Thiêu yêu cầu các khu phố thực hiện nghiêm chỉ thị về phòng chống thiên tai năm 2025; tổ chức trực ban theo Quy chế ứng phó sự cố, thiên tai của thành phố; theo dõi bản tin 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và thông báo kịp thời cho người dân tại khu vực ven sông, rạch, vùng trũng.

Nhiều biện pháp lâu dài cũng đang được triển khai như gia cố đê bao ven sông Sài Gòn, nạo vét các tuyến rạch Cầu Lớn, Sáu Em, Mương Đỏ, Cầu Rừa; thay thế van, cống ngăn triều bị hư hỏng; phát hoang và dọn sạch lòng rạch, miệng cống để đảm bảo thoát nước.

Các công trình kè bêtông dọc rạch Vàm Búng và các vị trí có nguy cơ sạt lở tại Suối Cát cũng được đề xuất sửa chữa trong giai đoạn tiếp theo.

Phường Thuận An - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực cầu Ngang, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã kích hoạt phương án ứng phó triều cường giữa tháng 11.

Lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện, vật tư ứng cứu, duy trì trực ban 24/24 giờ và rà soát toàn bộ đê bao, cống ngăn triều để xử lý các điểm xung yếu.

Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường kiểm tra cầu yếu, chuẩn bị vật tư như cừ tràm, vải bạt, bao tải đất, cát... nhằm ứng phó nhanh khi có tràn bờ. Phòng Văn hóa Xã hội tăng cường thông tin cho người dân về diễn biến triều cường; Công an phường tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực thường xuyên ngập, lắp rào chắn và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn...

Cùng đó, phường Thuận An cũng triển khai nhiều hạng mục xử lý sạt lở, cải thiện thoát nước và gia cố đê bao trong năm 2025. Trọng tâm là gia cố đắp bờ, làm ban lề, phát hoang và xử lý nền đường lầy lội dọc tuyến Đê bao ven sông Sài Gòn tại khu phố An Mỹ; vớt lục bình, cỏ rác tại các miệng cống và đầu rạch nhằm bảo đảm dòng chảy thông suốt.

Địa phương tập trung nâng kè bêtông lan can rạch Vàm Búng đoạn từ Cầu Ngang đến Cầu Cây Trâm; đồng thời sửa chữa, thay thế các van ngăn triều và bọng ngăn nước hư hỏng, kết hợp vệ sinh, phát hoang khu vực kè.

Ngoài ra, xử lý, gia cố bờ các rạch Cầu Lớn, Sáu Em, Mương Đỏ, Cầu Rừa và triển khai gói thầu xử lý sạt lở 50m bờ phải Suối Cát tại vị trí Miếu thờ bằng nguồn vốn dự phòng năm 2025./.

Đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục vượt báo động 3 Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 20-22/11 (tức ngày 1-3/10 âm lịch).