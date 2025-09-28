Lễ hội Trung Thu kết nối, gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 27/9, Lễ hội Trung Thu 2025 đã diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Singapore cùng bạn bè quốc tế đến tham gia.

Đây là sự kiện thường niên do Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tổ chức, là một trong những sự kiện văn hoá cộng đồng tiêu biểu nhằm kết nối, gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc, hướng về nguồn cội.

Bước chân vào khuôn viên Đại sứ quán, du khách lập tức được hòa mình trong không gian tái hiện không khí Tết Trung Thu truyền thống của Việt Nam, với đèn ông sao, cá chép, tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng những bài hát về Trung Thu.

Du khách cũng được chụp ảnh lưu niệm, được tham quan khu vực gian hàng với những món quà nhỏ mang đậm nét của Tết Trung Thu, hay những cuốn sách về học tiếng Việt như một lời nhắc nhở về giữ gìn tiếng mẹ đẻ.

Đa dạng các trò chơi dân gian thu hút các em nhỏ tại sự kiện. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Nhiều hoạt động đa dạng cũng mang đến những phút giây trải nghiệm ý nghĩa cho du khách, như vẽ nón lá, trang trí đèn lồng, vẽ mặt, tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp…

Phát biểu tại lễ hội, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao nỗ lực của Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore cũng như đội ngũ tình nguyện viên, nhà tài trợ trong việc chuẩn bị và tổ chức lễ hội Trung Thu vui tươi, ấm cúng và ý nghĩa.

Đại sứ nhấn mạnh đây là dịp để người lớn ôn lại ký ức, nhưng cũng là dịp để nuôi dưỡng ký ức cho trẻ em, đặc biệt là những em sinh ra và lớn lên ở Singapore, để hun đúc và gia tăng sự gắn kết ngày càng bền chặt của người Việt dù ở bất cứ nơi đâu đối với quê hương đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Nhấn mạnh nỗ lực của Ban Liên lạc cũng như sự chung tay của cộng đồng, các cơ quan, doanh nghiệp để duy trì ý nghĩa của lễ hội Trung Thu hằng năm, chị Trần Diễm Bảo Châu, Trưởng Ban tổ chức chương trình Trung Thu 2025, Trưởng Ban Văn hoá-Nghệ thuật của Ban Liên lạc, cho biết đó là một hành trình bền bỉ của tình yêu quê hương đất nước, của nỗ lực xây dựng một cộng đồng người Việt Nam tại Singapore ngày càng vững mạnh.

Chị chia sẻ, với tinh thần Kết nối-Gìn giữ-Lan tỏa, Lễ hội Trung Thu 2025 không chỉ mang đến niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ, mà còn tạo nên không gian gắn kết cộng đồng, nơi người Việt xa quê cùng nhau lưu giữ và truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để thế hệ trẻ thêm gắn bó với cội nguồn, và là cơ hội giao lưu, chia sẻ niềm vui với bạn bè quốc tế tại Singapore.

Tại lễ hội, du khách đã được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm nét đặc trưng của Tết Trung Thu với chị Hằng, chú Cuội, múa lân… Các du khách nhí cũng rộn ràng với hoạt động rước đèn, phá cỗ trông Trăng, được tặng đèn lồng.

Có mẹ là người Việt Nam, bố là người Ấn Độ, Garen Nilesh Ravi Chelliah, 16 tuổi, sinh sống tại Singapore bày tỏ vui mừng khi được tham gia Lễ hội Trung Thu của Việt Nam. Em cho biết rất thích các trò chơi dân gian như vẽ nón lá, kéo co. Với tình yêu Việt Nam, em cũng thích nói tiếng Việt và thích các món ăn Việt Nam.

Lễ hội Trung Thu 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, quảng bá bản sắc văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chị Julie Vassaux, du khách Singapore, phấn khởi cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia và hòa mình vào không khí Tết Trung Thu của các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia sự kiện này. Thật tuyệt vời. Một bầu không khí ấm áp, trẻ con chạy nhảy vui chơi, và nhiều thứ khác nữa. Tôi hy vọng năm sau tôi sẽ lại được tham gia lễ hội.”

Cùng chung cảm nhận, anh Marcus Cheng, du khách Singapore, chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội này. Đông vui quá, ai cũng rất phấn chấn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tham gia một sự kiện ý nghĩa như thế này, mà lại ngay trong Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Tôi rất cảm phục cách Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tổ chức lễ hội Trung Thu. Ai cũng rất vui vẻ.”

Xuyên suốt sự kiện, các quầy ẩm thực của nhà hàng Việt Nam tại Singapore luôn hút khách, phục vụ đa dạng các món ăn ngon cho du khách, góp phần giới thiệu, quảng bá ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế./



