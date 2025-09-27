Đà Nẵng: Phát hiện gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm quy định trong 3 ngày liên tiếp

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa liên tiếp phát hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng trong sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.

Cụ thể, ngày 23/9, kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn C.M.T. (xã Thăng Điền), cơ quan chức năng phát hiện hơn 4.000 bánh Trung thu không có hóa đơn, chứng từ, chưa công bố sản phẩm, cùng 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn. Cùng ngày, tại cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền), lực lượng chức năng thu giữ gần 500 bánh Trung thu thập cẩm chưa tự công bố chất lượng, thiếu hóa đơn nguyên liệu.

Ngày 24/9, kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện gần 5.000 bánh Trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng, thiếu chứng từ nguyên liệu và có vi phạm về xử lý nước thải.

Ngày 25/9, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn K.A.P. (phường Bàn Thạch), gần 500 bánh Trung thu thập cẩm không công bố sản phẩm theo quy định cũng bị phát hiện.

Một cơ sở sản xuất bánh trung thu. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững sự minh bạch của thị trường dịp Tết Trung thu.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân chỉ nên mua bánh Trung thu tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời kêu gọi cộng đồng phối hợp, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để góp phần xây dựng một mùa Trung thu an toàn, đoàn viên, trọn vẹn./.