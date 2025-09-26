Hà Nội: Phát hiện xe tải chở 2.500 bánh Trung Thu nhập lậu

Ngày 26/9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an các phường trên địa bàn quản lý và phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm hàng lậu, không rõ nguồn gốc.

Cụ thể ngày 25/9, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 29K-194.45 đang lưu thông trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 2.500 chiếc bánh Trung Thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; toàn bộ số hàng hóa trên có tổng trị giá 17.500.000 đồng.

Đây là mặt hàng thuộc diện kiểm soát chặt chẽ trong dịp Tết Trung Thu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Ngay tại hiện trường, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Trước đó từ ngày 17/9 đến ngày 24/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã triển khai kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công. Qua đó, lực lượng phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa vi phạm và tiền xử phạt 132,98 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng tại 137 An Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội phát hiện, tạm giữ 114 gói bánh gấu và 156 hộp bánh que Ticky nhập lậu từ Thái Lan, trị giá 8,16 triệu đồng; đồng thời, xử phạt 6 triệu đồng.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi (32 Lương Văn Can), qua đó phát hiện và tạm giữ 120 sản phẩm đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hàng hóa vi phạm 24 triệu đồng; đồng thời, xử phạt cơ sở này 8 triệu đồng.

Tiếp đó, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở thực phẩm (84 Hàng Buồm) phát hiện 25 sản phẩm siro đường, chanh ngâm, sấu ngâm, mơ ngâm, hạt hạnh nhân không nhãn mác, trị giá 4 triệu đồng; xử phạt 4 triệu đồng.

Trong ngày 18/9, tại cơ sở kinh doanh bia-nước giải khát (4 Hàng Buồm) phát hiện 96 chai bia Leffe nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm 4,32 triệu đồng; xử phạt 3 triệu đồng.

Ngày 19/9, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi (49 Hàng Mã) phát hiện và tạm giữ 124 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu, trị giá 16,2 triệu đồng; xử phạt 5 triệu đồng.

Ngày 23/9, tại cơ sở kinh doanh đồ chơi (77 Bạch Đằng, phường Hồng Hà) phát hiện hộ kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, đồng thời phát hiện và tạm giữ 100 ôtô đồ chơi trẻ em DIE-CAST METAL nhập lậu, trị giá 6,5 triệu đồng; xử phạt 10,5 triệu đồng.

Ngày 24/9, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trái cây (hẻm 99/50/310 Nghi Tàm, phường Hồng Hà), phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, phát hiện, tạm giữ 100kg cam tươi nhập lậu từ Australia, trị giá 7 triệu đồng. Xử phạt 13,5 triệu đồng.

Ngày 24/9, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Công an phường Hồng Hà kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm (ngách 54 ngõ 76 An Dương), phát hiện 240 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, trị giá 4,8 triệu đồng; xử phạt 8 triệu đồng.

Những vụ việc nêu trên là một trong những vụ kiểm tra, xử lý vi phạm được lực lượng quản lý thị trường triển khai trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu năm nay.

Trong thời gian ngắn, các đội quản lý thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng./.

