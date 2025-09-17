Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện vi phạm kinh doanh bánh Trung Thu

Trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hai cơ sở kinh doanh bánh Trung thu vi phạm tại phường Hoàng Mai và Lĩnh Nam.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, vào ngày 12/9, Đội Quản lý thị trường số 15 đã phối hợp với Công an phường Hoàng Mai để kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Khu đô thị Louis City, do ông N.Q.H làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1.214 sản phẩm bánh Trung thu và bánh gấu có xuất xứ nước ngoài, với tổng trị giá theo niêm yết hơn 11 triệu đồng. Mặc dù toàn bộ hàng hóa còn hạn sử dụng, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 15 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.Q.H tổng cộng 17,5 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng cho hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và 7,5 triệu đồng cho hành vi không đăng ký hộ kinh doanh. Ông N.Q.H bị yêu cầu đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Cùng ngày 15/9, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam để kiểm tra đột xuất cơ sở do ông V.Đ.Đ làm chủ, tại phường Lĩnh Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang bày bán 450 chiếc bánh Trung thu loại 180g/chiếc nhưng không có hóa đơn, chứng từ và nhãn mác bao bì không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở cũng chưa đăng ký hộ kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường số 15 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số bánh và xử phạt ông V.Đ.Đ 11,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, việc phát hiện nhiều vụ vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu tiêu thụ bánh Trung Thu tăng cao đang bị lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường. Tình trạng này đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh, và sự cảnh giác của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, rõ ràng về xuất xứ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

