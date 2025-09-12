Hà Nội: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Gần 1 tháng nữa là đến Tết Trung Thu năm 2025. Hiện trên các tuyến phố của Thủ đô đã xuất hiện nhiều cửa hàng, quầy hàng bày bán bánh Trung Thu của nhiều thương hiệu, đơn vị sản xuất.

Để gìn giữ nét tinh hoa văn hóa bánh truyền thống, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, năm nay, thành phố Hà Nội đã triển khai sớm, hướng dẫn kỹ công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu bước vào giai đoạn cao điểm.

Triển khai sớm, ngăn chặn sai phạm

Ngay từ ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn.

Kế hoạch triển khai từ ngày 15/8-10/10 tại 126 xã, phường nhằm kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Tết Trung thu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe người dân; đồng thời đánh giá công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong quản lý an toàn thực phẩm.

Các hoạt động kiểm tra tập trung vào tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Nội dung tuyên truyền cho các nhóm đối tượng như: các cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh Trung thu, bánh kẹo và người tiêu dùng về điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn, bảo quản bánh, cảnh báo về bánh mốc, quá hạn...

Trong kế hoạch, Sở Y tế thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố, chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025. Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất các nhà hàng, khách sạn, tập trung vào các cơ sở có sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu.

Sản xuất bánh dẻo. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cụ thể, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm sản xuất bánh Trung thu tại 2 khách sạn 5 sao là Sheraton Hà Nội và Pan Pacific Hà Nội vào đầu tháng 9/2025.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, các đơn vị đều có hợp đồng, hóa đơn nguyên liệu rõ ràng. Người sản xuất được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện bảo quản đạt chuẩn.

Cán bộ đoàn kiểm tra đã trực tiếp thị sát quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói; góp ý, hướng dẫn khách sạn cập nhật các nội dung mới trong quy định về quản lý an toàn thực phẩm, điều chỉnh quy trình, nội dung công bố sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới.

Tổng Bếp trưởng, Giám đốc ẩm thực Khách sạn Sheraton Hà Nội Nguyễn Công Chung cho biết khách sạn sản xuất bánh Trung thu chủ yếu phục vụ khách đặt trước và làm quà tặng doanh nghiệp. Mọi công đoạn tuân thủ chặt chẽ quy trình vệ sinh và an toàn thực phẩm. Bởi với khách sạn, mỗi chiếc bánh không chỉ là sản phẩm mà còn là uy tín, thương hiệu.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, ở thành phố hiện có khoảng 20 khách sạn 5 sao sản xuất và kinh doanh bánh Trung thu. Việc triển khai kiểm tra sớm sẽ giúp thông qua thực tiễn hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai phạm đáng tiếc khi đã sản xuất hàng loạt. Do đó, mục tiêu chính của hoạt động kiểm tra không phải chỉ để xử lý vi phạm, mà là đồng hành cùng các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

Mua bánh Trung Thu an toàn từ cơ sở uy tín

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi mùa Trung thu đến, lực lượng chức năng lại phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, nhập lậu hoặc sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh.

Những chiếc bánh giá rẻ bất thường, bao bì sơ sài, thậm chí không có nhãn mác vẫn được bày bán công khai, len lỏi vào thị trường, trong các chợ cóc, chợ tạm.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn bánh Trung Thu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thực tế này là lời cảnh báo mạnh mẽ để người tiêu dùng nâng cao ý thức, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Do đó, khi chọn mua bánh Trung thu, người tiêu dùng nên đặt tiêu chí “rõ nguồn gốc” lên hàng đầu như những sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, ghi rõ tên nhà sản xuất, địa chỉ, hạn sử dụng và thành phần nguyên liệu.

Người tiêu dùng cần chọn mua tại các cửa hàng, siêu thị, gian hàng chính hãng uy tín; tránh mua ở những điểm bán trôi nổi, không hóa đơn chứng từ. Ngoài ra, người tiêu dùng nên quan sát kỹ bao bì để chắc chắn sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị phai mờ, bóp méo hoặc có dấu hiệu cũ, hỏng.

Việc lựa chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp mỗi gia đình đón Tết Trung thu an toàn, trọn vẹn mà còn góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, trách nhiệm.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong lưu ý: “Bánh Trung thu là sản phẩm truyền thống mang tính đặc thù, có tính thời vụ. Vì vậy, người tiêu dùng nên mua bánh từ cơ sở có thương hiệu uy tín, có địa điểm cố định, phải có nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng rõ ràng. Với các cơ sở sản xuất bánh, chúng tôi yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến nguyên liệu đầu vào, bảo đảm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng, hóa đơn mua bán. Những người tham gia sản xuất phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.”

Triển khai kế hoạch của thành phố, các xã, phường đã và đang vào cuộc kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống tại địa phương. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu năm 2025 trên địa bàn Hà Nội sẽ kéo dài đến ngày 10/10; kết quả được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 13/10.

“Các sự cố về an toàn thực phẩm đối với bánh Trung thu thường xảy ra ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy, cùng với hoạt động của 2 đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố, cần sự vào cuộc của các ban, ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền cấp xã, phường. Tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được lưu thông trên thị trường,” ông Đặng Thanh Phong chia sẻ.

Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm một mùa Trung thu an toàn, vui tươi cho người dân. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giúp người tiêu dùng biết cách lựa chọn sản phẩm an toàn./.

