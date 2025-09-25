Thị trường bánh Trung Thu kém sôi động

Tại các điểm bán bánh Trung Thu thì lượng người mua kém sôi động hơn mọi năm, mặc dù giá cả gần như không tăng.

Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Trung Thu (Rằm tháng 8). Giống như mọi năm, thị trường bánh Trung Thu khởi động khá sớm.

Tại dãy phố Xuân Đỉnh-Hà Nội, nếu như mọi năm vào thời điểm này người tiêu dùng xếp hàng dài để chờ mua bánh, thì năm nay lượng người mua có giảm sút dù giá tăng không đáng kể.

Thậm chí có cơ sở , lượng bánh sản xuất năm nay đã giảm một nửa so với năm ngoái. Bà Bùi Thị Bình - Chủ cơ sở bánh Trung Thu Bình Chung, Xuân Đỉnh, Hà Nội, cho biết: “Năm ngoái thì mỗi một năm cũng được gần khoảng 2 vạn cái, thì năm nay giảm đi gần một nửa so với năm ngoái. Để kích cầu tiêu dùng cho tất cả nhân dân trong cả nước biết đến thương hiệu bánh Bình Chung, bởi vậy chúng tôi tăng giá lên một chút để vừa đóng thuế, vừa hợp với tiêu chí của người dân là vừa ngon vừa hợp túi tiền của bà con.”

Chị Đào Thị Huyền, Xuân Đỉnh, Hà Nội, chia sẻ các hãng bánh truyền thống vẫn duy trì các loại bánh như mọi năm với mức giá giao động từ 50.000-120.000 đồng đối với các vị truyền thống có trọng lượng từ 200-280gram. Còn với những thương hiệu có tên tuổi thì mẫu mã và giá cả có phần đa dạng và phong phú hơn./.