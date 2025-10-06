Nhật Bản: Đêm Trung Thu gắn kết cộng đồng người Việt tại Sakai

Tối 4/10, tại hội trường thành phố Sakai của Nhật Bản, Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Hội người Việt Nam tại Sakai tổ chức chương trình “Đêm Trung Thu” đầy ý nghĩa.

Sự kiện không chỉ đem đến cho các em thiếu nhi một mùa Trăng rằm vui tươi, đầm ấm, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giáo dục lòng yêu nước, hướng về quê hương qua hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) tại Việt Nam.

Khoảng 200 em nhỏ cùng phụ huynh đã có mặt tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như múa lân, rước đèn, văn nghệ, trò chơi dân gian và thưởng thức bánh Trung Thu.

Không khí rộn ràng, ấm cúng đã giúp các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời bồi đắp thêm tình cảm gắn bó với cội nguồn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phát động lời kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Bualoi. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Thanh Minh - đại diện Ban tổ chức - nhấn mạnh: “Đêm Trung Thu không chỉ là dịp để các em nhỏ vui chơi, gìn giữ phong tục tập quán, mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gắn kết, cùng nhau hướng về quê hương, sẻ chia khó khăn với đồng bào."

Các em bé Việt Nam tại Sakai hào hứng tham gia trò chơi nhảy bao bố trong đêm hội Trung Thu tại Sakai. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Bé Ngô Thanh Tâm, 13 tuổi, bày tỏ tình yêu quê hương Việt Nam và sự hào hứng khi được vui Tết Trung Thu tại Sakai.

Chương trình “Đêm Trung Thu” tại Sakai khép lại trong không khí ấm áp và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sự kiện không chỉ mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em thiếu nhi mà còn góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tương trợ trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản./.

Tết Trung Thu đầm ấm của trẻ em Việt Nam trên đảo xa xôi nước Nhật Tổ chức Tết Trung Thu là dịp để các thế hệ con cháu người Việt tại tỉnh Okinawa cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước, nhớ về cội nguồn và thêm yêu thích học tiếng mẹ đẻ.