Hàn Quốc khẳng định chính sách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 10/11, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Nam Jung khẳng định Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ không theo đuổi mục tiêu thống nhất Bán đảo Triều Tiên bằng hình thức sáp nhập hay bất kỳ hành động thù địch nào đối với Bình Nhưỡng, qua đó tái khẳng định chính sách xây dựng hòa bình trên bán đảo này.

Tuyên bố được Thứ trưởng Kim Nam Jung đưa ra trong cuộc gặp với cư dân vùng biên giới tại doanh trại Greaves, một căn cứ cũ của quân đội Mỹ hiện được sử dụng làm điểm tham quan thực địa ở thành phố biên giới Paju ở miền Tây, ngay dưới Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Ông Kim Nam Jung nhấn mạnh: “Để có được một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và không có xung đột, Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ công nhận và tôn trọng chế độ của Triều Tiên, đồng thời sẽ không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập cũng như không tham gia vào bất kỳ hành động thù địch nào."

Thứ trưởng Kim đánh giá quan hệ liên Triều đã "xấu đi đáng kể" dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Yoon Suk Yeol và gây nhiều thiệt hại cho các khu vực dọc biên giới chung.

“Giải pháp căn bản để giảm bớt nỗi đau do chia cắt là thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và hiện giờ là thời điểm quan trọng để hai miền trở lại đối thoại," quan chức này nói.

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Bình Nhưỡng đáp lại nỗ lực hòa bình của Seoul./.

Hàn Quốc áp dụng khung “hai quốc gia hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên Hàn Quốc sẽ chính thức áp dụng khuôn khổ “hai quốc gia hòa bình” như định hướng chính sách đối với quan hệ liên Triều, đồng thời xúc tiến khôi phục Quỹ Khu công nghiệp Kaesong.