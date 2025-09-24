Hàn Quốc kêu gọi LHQ ủng hộ sáng kiến đối thoại mới về bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/9 đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York, bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhằm vận động sự ủng hộ cho sáng kiến đối thoại mới về bán đảo Triều Tiên.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ ông Lee Jae Myung đã trình bày tầm nhìn đối thoại tập trung vào trao đổi, bình thường hóa quan hệ và phi hạt nhân hóa, với mục tiêu chấm dứt đối đầu và mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh hòa bình và an ninh tại khu vực này gắn liền với hòa bình, an ninh toàn cầu, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc đóng vai trò hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác và giảm thiểu căng thẳng.

Tổng Thư ký Guterres đánh giá chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung đối với Triều Tiên là “một cách tiếp cận khôn ngoan” và cam kết Liên hợp quốc sẽ tích cực đồng hành, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với Hàn Quốc.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lee Jae Myung cũng bày tỏ ủng hộ chương trình của ông Guterres nhằm cải tổ Liên hợp quốc, khẳng định Hàn Quốc sẽ nỗ lực đóng góp để tổ chức này trở nên hiệu quả và năng suất hơn.

Ông nhắc lại rằng Hàn Quốc - từ một quốc gia từng nhận viện trợ, nay đã trở thành nước tài trợ - sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng tại Liên hợp quốc, không chỉ bằng tiếng nói cân bằng, sáng suốt, mà còn với vai trò là đối tác tin cậy trong viện trợ nhân đạo, thúc đẩy hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững, bảo vệ nhân quyền và ứng phó các cuộc khủng hoảng lớn, bao gồm cả xung đột tại Dải Gaza và Ukraine./.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết tìm kiếm biện pháp hạ nhiệt căng thẳng Triều Tiên Tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, Tổng thống Lee Jae Myung nêu rõ lập trường tôn trọng chế độ Triều Tiên, không có ý định tham gia các hành động thù địch với nước này.