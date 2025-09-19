Thế giới

Hàn Quốc nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên

Giới chức Hàn Quốc cho biết việc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên chỉ được xem xét nếu Bình Nhưỡng tuân thủ lộ trình ba giai đoạn phi hạt nhân hóa mà Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất.

Trần Quyên
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac phát biểu với báo giới tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo hãng tin Yonhap, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac ngày 19/9 cho biết nước này có thể cân nhắc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi tiến tới phi hạt nhân hóa.

Ông Wi Sung Lac đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc có thể xem xét nới lỏng trừng phạt Triều Tiên tương ứng với lộ trình 3 giai đoạn về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Wi Sung Lac, cần có một số biện pháp để tạo động lực cho quá trình phi hạt nhân hóa như nới lỏng trừng phạt thông qua quá trình đàm phán và trao đổi với Bình Nhưỡng.

Tháng trước, Tổng thống Lee tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo 3 giai đoạn, bao gồm đình chỉ, cắt giảm và phi hạt nhân hóa, thông qua các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng và trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ.

Triều Tiên bị Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt từ năm 2017 vì chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Triều Tiên #Bán đảo Triều Tiên #trừng phạt #phi hạt nhân hóa #đàm phán Hàn Quốc Triều Tiên
