Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh ký thỏa thuận lịch sử về công nghệ

Lãnh đạo hai nước đã chính thức ký kết thỏa thuận đối tác công nghệ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer. (Ảnh: Getty Images)

Theo AFP và Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/9 đã chính thức ký kết thỏa thuận đối tác công nghệ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Phát biểu tại dinh thự Chequers trong chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Trump tới Anh, Thủ tướng Starmer tuyên bố: “Đây là gói đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước Anh," đồng thời gọi thỏa thuận này là “mang tính đột phá."

Chuyến thăm của ông Trump đã mang lại các cam kết từ nhiều tập đoàn công nghệ và tài chính lớn của Mỹ với tổng giá trị đầu tư 150 tỷ bảng Anh (205 tỷ USD) vào Anh trong nhiều năm tới.

Nói về thỏa thuận thịnh vượng công nghệ mới, Tổng thống Trump khẳng định: “Với thỏa thuận này, tình hữu nghị quý báu của chúng tôi với Vương quốc Anh ngày càng bền chặt hơn. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn Thủ tướng. Ông ấy đã làm việc rất vất vả để đạt được thỏa thuận này.”

Ông Trump cho biết đây là thỏa thuận “được chuẩn bị trong thời gian dài” và khẳng định đó là “vinh dự thực sự” khi được ngồi cạnh ông Keir./.

