Sự cố đường ống Druzhba làm gián đoạn nguồn cung dầu sang Trung Âu

Đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng từ Nga sang Trung Âu, gặp sự cố sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào cơ sở ở Nga khiến nguồn cung dầu tới Slovakia và Hungary bị gián đoạn.

Đường ống dẫn dầu Druzhba ở Szazhalombatta, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 22/8, nhà điều hành đường ống Transpetrol của Slovakia cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba đã bị sự cố khiến việc cung cấp dầu bị gián đoạn từ ngày 21/8.

Các nguồn tin từ Slovakia và Hungary cho biết nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba có thể sẽ bị gián đoạn ít nhất 5 ngày, sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào cơ sở ở Nga.

Trong một bức thư, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar và người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto viết: “Xét đến thực tế địa lý, nếu không có đường ống (Druzhba), không thể đảm bảo cung cấp dầu cho hai nước."

Cũng trong thư, 2 Ngoại trưởng kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) đảm bảo an ninh nguồn cung dầu trong bối cảnh hiện nay.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông báo đăng trên cổng thông tin open.online cho biết nghi phạm người Ukraine Sergey Kuznetsov, vừa bị bắt tại Italy do tình nghi liên quan đến các vụ nổ đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc cách đây 3 năm, có thể phải đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù sau khi bị dẫn độ sang Đức.

Sergey Kuznetsov bị cảnh sát Italy bắt giữ ngày 21/8 theo yêu cầu của Văn phòng Công tố Đức khi đang sống tại tỉnh Rimini.

Người này bị cáo buộc điều phối vụ phá hoại đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic vào tháng 9/2022.

Theo báo Resto de Carnino của Italy, Kuznetsov sẽ ra tòa vào cuối ngày 22/8 để chờ phán quyết về việc dẫn độ sang Đức./.

