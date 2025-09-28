Thế giới

Trung Đông

Hezbollah tuyên bố không bao giờ chấp nhận bị giải giáp

Trong bài phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ không bao giờ chấp nhận bị giải giáp.

Thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngày 27/9, Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ không bao giờ chấp nhận bị giải giáp.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ tại lễ tưởng niệm một năm ngày cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bị Israel ám sát.

Phát biểu tại thủ đô Beirut của Liban, ông Qassem khẳng định: “Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí cũng như không giao nộp chúng. Chúng ta sẵn sàng hy sinh."

Trong khi đó cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng đã tiết lộ những thông tin tình báo trong vụ ám sát ông Nasrallah vào ngày 27/9/2024.

Cố thủ lĩnh Hezbollah không hề hay biết việc mình là mục tiêu tấn công và vẫn đang ẩn náu trong hầm trú ẩn để lên kế hoạch đáp trả sau vụ kích nổ hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah cũng như các vụ không kích của Israel nhằm vào các chỉ huy cấp cao của lực lượng này./.

