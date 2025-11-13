Israel tấn công kho vũ khí và cơ sở ngầm của Hezbollah ở Liban

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13/11 thông báo đã tiến hành các cuộc không kích vào một kho vũ khí của Hezbollah và một cơ sở ngầm liền kề của nhóm này ở miền Nam Liban vào sáng cùng ngày.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, cơ sở hạ tầng này nằm cạnh một trung tâm thể thao và giải trí công cộng, “một lần nữa cho thấy việc Hezbollah sử dụng dân thường Liban làm lá chắn sống cho các hoạt động được tiến hành từ bên trong khu vực dân cư."

IDF cho biết thêm một địa điểm khác của Hezbollah ở miền Nam Liban cũng bị tấn công trong một cuộc không kích sáng nay.

Quân đội Israel cáo buộc Hezbollah đang tiếp tục nỗ lực khôi phục cơ sở hạ tầng của mình tại Liban và sự tồn tại của những cơ sở như vậy cùng với các hoạt động của nhóm trong khu vực “cấu thành sự vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Liban."

Những tuần qua, IDF đã tăng cường các cuộc không kích ở miền Nam Liban và khu vực biên giới, theo tuyên bố của họ nhằm ngăn chặn Hezbollah tái vũ trang và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quân sự.

Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách duy trì và phục hồi mạng lưới quân sự trong khu vực dân cư, trong khi Hezbollah phủ nhận việc họ đang tái vũ trang quy mô lớn và cho rằng Israel không tuân thủ hoàn toàn các điều kiện rút quân theo thỏa thuận.

Hezbollah cảnh báo sẽ “hành động” nếu Israel tiếp tục tấn công và Chính phủ Liban không ngăn chặn các cuộc thâm nhập hoặc hoạt động quân sự từ Israel./.

Israel tấn công miền Nam Liban nhằm ngăn Hezbollah tái vũ trang Quân đội Israel thừa nhận hành động tấn công miền Nam Liban là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, song cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoạt động tái vũ trang của Hezbollah.