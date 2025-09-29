Thế giới

Trung Đông

Iran cam kết hỗ trợ toàn diện cho Hezbollah

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, trong chuyến thăm Liban đã tuyên bố Iran sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho Liban và lực lượng kháng chiến của nước này.

Phương tiện bị phá hủy sau một vụ nổ ở Braiqaa, Liban, ngày 20/4/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phương tiện bị phá hủy sau một vụ nổ ở Braiqaa, Liban, ngày 20/4/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp với lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem vào ngày 28/9.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Liban, ông Larijani nhấn mạnh sự hiện diện của Iran trong mọi hình thức hỗ trợ dành cho Liban và các lực lượng kháng chiến.

Đáp lại, ông Qassem bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ liên tục của Iran, đồng thời khẳng định Liban sẽ tiếp tục kiên cường trước các mối đe dọa từ Mỹ và Israel.

Lãnh đạo Hezbollah cũng nhấn mạnh tổ chức này luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các bên đang đối đầu với Israel.

Trước đó một ngày, trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri, ông Larijani đã ủng hộ đề xuất của Hezbollah về việc tăng cường quan hệ với Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong việc đối phó với Israel./.

#Hezbollah #Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Iran Lebanon
