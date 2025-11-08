Israel tấn công miền Nam Liban nhằm ngăn Hezbollah tái vũ trang

Quân đội Israel ngày 8/11 đã tiến hành nhiều vụ không kích vào miền Nam Liban, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Theo Bộ Y tế Liban, 7 người bị thương trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel vào thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Liban.

Một vụ tấn công khác giữa hai thị trấn Shebaa và Rashaya al-Wadi, khu vực Đông Nam Liban, đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV gần thị trấn Shebaa, giết chết 2 thành viên của nhóm dân quân “Các Đơn vị Kháng chiến Liban” - một lực lượng có liên hệ với Hezbollah - với cáo buộc họ buôn lậu vũ khí cho tổ chức này.

IDF thừa nhận hành động trên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, song cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoạt động tái vũ trang của Hezbollah.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel tại miền nam Liban, coi đó là vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 11/2024.

Người phát ngôn EU về đối ngoại Anouar El Anouni tuyên bố: “EU kêu gọi Israel chấm dứt mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời hối thúc Hezbollah và các lực lượng Liban khác kiềm chế, tránh leo thang tình hình.”

Theo các nhà quan sát khu vực, Shebaa và Bint Jbeil hiện là hai điểm nóng tiềm tàng có thể kích hoạt vòng đối đầu mới giữa Israel và Hezbollah, nhất là khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn./.

