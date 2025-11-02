Israel không kích miền Nam Liban khiến 4 người thiệt mạng

Một cuộc không kích của quân đội Israel vào miền Nam Liban ngày 1/11 (giờ địa phương) đã khiến 4 người thiệt mạng, theo thông báo cùng ngày của Bộ Y tế Liban.



Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah từ tháng 11/2024, Israel vẫn duy trì binh lính tại 5 khu vực ở miền Nam Liban và thường xuyên tiến hành không kích vào các địa điểm bị cáo buộc là do nhóm vũ trang này kiểm soát.



Thông kê sơ bộ của Bộ Y tế Liban cũng cho biết cuộc không kích vừa qua diễn ra tại quận Nabatiyeh còn khiến 3 người khác bị thương.



Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Israel đối thoại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ làm trung gian được công bố hồi giữa tháng 10, tuy nhiên ông cáo buộc Israel đáp lại lời kêu gọi này bằng cách leo thang các cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Liban./.

Iran cam kết hỗ trợ toàn diện cho Hezbollah Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, trong chuyến thăm Liban đã tuyên bố Iran sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho Liban và lực lượng kháng chiến của nước này.