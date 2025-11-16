Liban khẳng định tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Tel Aviv đưa tin, theo báo Times of Israel ngày 16/11, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri tuyên bố nước này đang thực hiện các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn ở phía Nam sông Litani, trong khi Israel không tuân thủ thỏa thuận.

Ông Berri cũng khẳng định Hezbollah có quyền tự tái thiết như bất kỳ tổ chức nào khác và tổ chức này đã không bắn một phát súng nào trong 11 tháng qua, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban được ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Liban cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Hezbollah đang buôn lậu vũ khí vào Liban bằng đường biển, đường bộ hoặc đường hàng không.

Ông Berri là người đứng đầu phong trào Amal, một đồng minh của Hezbollah đã chiến đấu cùng phong trào này chống lại Israel.

Trước đó, ngày 13/11, truyền thông Liban đưa tin không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích tại thị trấn Toul, miền Nam Liban.

Theo thông báo của quân đội Israel, rạng sáng 13/11, không quân đã thực hiện một loạt cuộc không kích dựa trên thông tin tình báo, nhằm vào các mục tiêu hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban, bao gồm một kho chứa vũ khí và một cơ sở ngầm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các mục tiêu này được đặt gần khu dân cư.

Sáng cùng ngày, IDF cho biết đã tấn công thêm một vị trí khác của Hezbollah ở miền Nam Liban, cáo buộc tổ chức này tiếp tục tái thiết mạng lưới hạ tầng quân sự trên khắp Liban - hành động bị coi là vi phạm các thỏa thuận giữa hai nước.

Ngày 11/11 vừa qua, Cục Tình báo IDF đã công bố bản đồ chi tiết hoạt động của Hezbollah tại miền Nam Liban, xác định thành phố Nabatiya là trung tâm then chốt cho việc tái vũ trang và tái thiết.

Sáu cuộc không kích gần đây trong khu vực đã nhắm vào bộ chỉ huy cấp cao và cơ sở hậu cần của Hezbollah.

Các chiến dịch tương tự quanh thành phố Tyre được cho là đã gây thiệt hại nặng cho trung tâm điều phối tái thiết mạng lưới ngầm của Hezbollah, bao gồm hệ thống hầm và boongke.

Tuy nhiên, quân đội Israel bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện dày đặc của các thành viên Hezbollah cùng thái độ thờ ơ của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite tại địa phương có thể đang tạo điều kiện cho tổ chức này nối lại hoạt động, bất chấp chiến dịch tấn công của IDF vẫn đang tiếp diễn./.

