Hạ viện Mỹ thông qua dự luật củng cố quan hệ đối tác AUKUS

Ngày 2/9, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm tăng cường quan hệ đối tác an ninh ba bên giữa Australia, Vương quốc Anh và Mỹ (AUKUS).

Trước đó, truyền thông dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang tiến hành rà soát AUKUS để bảo đảm sáng kiến 3 bên này phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ làm cho sáng kiến này đi vào hoạt động.

Quan hệ đối tác AUKUS giữa Mỹ, Australia và Vương quốc Anh, được khởi động vào năm 2021, tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh và xây dựng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia vào cuối những năm 2030./.

Australia sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ thực hiện thỏa thuận quốc phòng AUKUS Năm 2023, Australia cam kết chi 368 tỷ AUD (239,3 tỷ USD) trong 3 thập kỷ cho AUKUS - dự án quốc phòng lớn nhất lịch sử nước này - nhằm mua, đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh.