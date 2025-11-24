Quốc hội Triều Tiên ban hành Luật phát triển đô thị

Quốc hội Triều Tiên đã ban hành luật phát triển đô thị nhằm hiện đại hóa môi trường thành phố và mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân.



Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn nguồn hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/11 cho biết Luật hình thành và phát triển thành phố nhằm hiện đại hóa các thành phố trung ương và khu vực đã được xem xét và thông qua tại phiên họp thường trực của Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (tức Quốc hội).

Theo KCNA, luật này nhằm làm thay đổi diện mạo và môi trường của các thành phố để đáp ứng nhu cầu của thời đại và mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân.



Theo Chính sách Phát triển Khu vực 20x10 được đưa ra vào năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đặt mục tiêu xây dựng các nhà máy hiện đại tại 20 thành phố và quận huyện mỗi năm trong khoảng thời gian 10 năm để cải thiện điều kiện sống ở các khu vực./.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Triều Tiên hội đàm tại Bắc Kinh Đài Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) ngày 28/9 đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ Bắc Kinh.