Hàn Quốc lần đầu tiên cải tổ quân đội kể từ sau vụ thiết quân luật năm ngoái

Ngày 1/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Trung tướng Không quân Jin Yong Sung đã được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) trong cuộc cải tổ nhân sự lớn đầu tiên kể từ sau vụ áp đặt thiết quân luật hồi năm ngoái.



Ngoài ra, Trung tướng Jin Yong Sung, hiện là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược, cũng sẽ được thăng hàm Đại tướng trong đợt cải tổ cấp cao lần này để thay Đô đốc Kim Myung Soo nắm giữ chức Chủ tịch JCS.



Bộ Quốc phòng cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chính thức bổ nhiệm ông Jin Yong Sung sau khi Nội các phê chuẩn trong phiên họp ngày 2/9.

Cùng với Trung tướng Jin Yong Sung, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố việc thăng chức cho 6 sỹ quan khác lên hàm Đại tướng.



Đây là cuộc cải tổ nhân sự cấp cao đầu tiên trong quân đội Hàn Quốc kể từ sau vụ áp đặt thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol nhưng đã bị dỡ bỏ ngay sau đó./.

