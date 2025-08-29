Hàn Quốc truy tố cựu Thủ tướng Han Duck-soo trong vụ án thiết quân luật

Yonhap đưa tin ngày 29/8, Nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã chính thức truy tố cựu Thủ tướng Han Duck-soo với cáo buộc tiếp tay cho âm mưu áp đặt thiết quân luật bất hợp pháp của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo thông báo từ người đứng đầu nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, mặc dù không bị tạm giam, ông Han phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm tiếp tay cho kẻ cầm đầu nổi loạn, khai man, làm giả và hủy hoại tài liệu công vụ.

Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Ji-young nhấn mạnh vai trò quan trọng của bị cáo với tư cách là người đứng đầu cơ quan hiến định cao nhất có thẩm quyền ngăn chặn việc ban hành thiết quân luật trái hiến pháp.

Tuy nhiên, dù nhận thức được hành vi của Tổng thống sẽ xâm phạm quyền cơ bản của người dân, ông Han vẫn chọn tham gia bằng cách thực hiện các biện pháp nhằm hợp thức hóa quy trình.

Cụ thể, ông Han bị cáo buộc đã hỗ trợ việc ban hành thiết quân luật vào ngày 3/12 thông qua việc đề xuất tổ chức phiên họp nội các trước khi công bố sắc lệnh. Nhóm công tố còn nghi ngờ ông đã soạn thảo và sau đó tiêu hủy một sắc lệnh sửa đổi nhằm củng cố tính hợp pháp cho hành vi này.

Quyết định truy tố được đưa ra chỉ hai ngày sau khi tòa án Seoul bác bỏ lệnh bắt giữ ông Han, với lý do ít có khả năng ông sẽ bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ./.

