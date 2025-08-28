Hàn Quốc: Tòa án Seoul bác bỏ lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Han Duck Soo

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/8 đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo - người bị cáo buộc có vai trò trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul bác bỏ yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk, vì cho rằng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Cụ thể, tòa cần làm rõ thêm về các tình tiết chính của vụ án và cách đánh giá pháp lý đối với hành động của cựu Thủ tướng Han.

Trước đó cùng ngày, ông Han Duck Soo đã có mặt tại tòa ngay trước phiên điều trần và vào bên trong mà không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Ông bị cáo buộc đã giúp ông Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật bằng cách đề xuất tổ chức một cuộc họp nội các trước khi sắc lệnh được công bố. Ông cũng bị nghi ngờ đã soạn thảo và sau đó hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi nhằm tăng cường tính hợp pháp cho sắc lệnh thiết quân luật.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Han Duck Soo còn bị cáo buộc khai man trước Tòa án Hiến pháp và Quốc hội liên quan đến việc ông Yoon Suk Yeol từng đưa cho ông bản sao sắc lệnh thiết quân luật cho đến khi sắc lệnh bị bãi bỏ.

Ngoài ông Han Duck Soo và ông Yoon Suk Yeol, 2 thành viên khác trong nội các cũ là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min đã bị bắt giữ vào tháng 12 liên quan đến vụ việc này./.

Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Han Duck Soo Theo nhóm điều tra, ông Han bị cáo buộc hỗ trợ cựu Tổng thống Yoon trong quá trình chuẩn bị, ban bố sắc lệnh thiết quân luật đêm 3/12/2024, cũng như trong việc biên soạn, tiêu hủy bản dự thảo sửa đổi.