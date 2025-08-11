Tạp chí Mỹ gợi ý cho du khách những điểm đến lịch sử ở ba miền Việt Nam dịp lễ 2/9

Theo bài viết trên tạp chí nổi tiếng về khoa học, khám phá có trụ sở ở Mỹ - National Geographic, 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đã đi qua những đau thương chiến tranh để hướng tới tương lai. Nhưng dù đang vươn mình mạnh mẽ, song Việt Nam vẫn trân trọng và gìn giữ ký ức lịch sử.

Những điểm đến dưới đây được National Geographic gợi ý cho những du khách yêu thích lịch sử và đang tìm kiếm một chuyến tham quan với trải nghiệm sâu sắc, đặc biệt là trong dịp Quốc khánh 2/9.

1. Hà Nội

Tại Hà Nội, hai điểm đến được tạp chí National Geographic nhắc đến là Nhà tù Hỏa Lò và Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam

Bảo tàng đã chuyển đến một vị trí đẹp và rộng rãi từ cuối năm 2024. Nơi này đang lưu giữ, trưng bày hơn 150.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập độc đáo và các bảo vật quốc gia gồm máy bay MiG-21 do Liên Xô sản xuất, chiếc xe tăng đã lao vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975, bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn có các phòng triển lãm với những vật dụng cá nhân, ảnh chụp, thư tay của các binh sĩ và dân làng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Bảo vật quốc gia - Xe tăng T54B mang số hiệu 843 được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhà tù Hỏa Lò

Nhà tù được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19, là nơi từng giam giữ nhiều tù binh Mỹ. Phần lớn nhà tù đã bị phá bỏ vào những năm 1990, nhưng một phần được giữ lại và nay là bảo tàng.

Các hiện vật trưng bày có đồ dùng cá nhân của những tù nhân nổi tiếng, trong đó là đồ bay của Thượng nghị sỹ Mỹ, cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, John McCain, người bị giam giữ khi máy bay của ông bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội năm 1967.

Di tích nhà tù Hỏa Lò là “Địa chỉ đỏ,” nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

2. Quảng Trị

Dọc miền đất nước, khi đến với Quảng Trị, du khách có thể ghé đến hai địa điểm gắn liền với cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc là Địa đạo Vịnh Mốc và đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Địa danh Hiền Lương-Bến Hải là nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền và những sự kiện lịch sử gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của quân và dân ta trong thời kỳ chống Mỹ-Ngụy.

Sau khi Hiệp định Geneve được ký kết (ngày 20/7/1954), nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Bắc-Nam, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) làm ranh giới, để chờ đến tháng 7/1956 tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng với những biến cố do sự phá hoại của các thế lực thù địch, đã khiến chúng ta phải mất 21 năm sau (1975), với bao xương máu của chiến sỹ, đồng bào đã đổ xuống mới giành được độc lập, thống nhất đất nước.

Trục chính của di tích này nằm xuyên suốt theo hướng Bắc-Nam mà trung tâm chính là chiếc cầu Hiền Lương lịch sử - nhịp nối giữa Cột cờ phía Bắc và Cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam.

Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Kỳ đài thuộc Di tích đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Địa đạo Vĩnh Mốc

Giống địa đạo Củ Chi, đường hầm tại Vĩnh Mốc được bảo tồn và mở cửa cho du khách. Nơi đây từng có 90 gia đình từ các làng lân cận đã trú ẩn từ năm 1966 đến năm 1972 khi khu vực này bị Mỹ ném bom.

Tour đưa du khách vào bên trong đường hầm, giới thiệu các khu vực được xây để làm bếp, giếng nước và thậm chí cả nhà hộ sinh.

Địa đạo Vĩnh Mốc nằm gần địa danh Hiền Lương-Bến Hải, du khách có thể kết hợp hai địa điểm tham quan trong ngày.

Địa đạo Vĩnh Mốc. (Ảnh: Cục Di sản văn hóa)

3. Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi, National Geographic nhắc đến Khu chứng tích Mỹ Sơn - nơi từng cành cây, ngọn cỏ đều gắn với những ký ức không thể quên.

Nơi đây có một bảo tàng và tượng đài vừa cảm động vừa đau lòng về vụ thảm sát Mỹ Lai ở làng Sơn Mỹ.

Từng chứng kiến những nỗi kinh hoàng, nhưng giờ đây Sơn Mỹ là một nơi có cuộc sống yên bình. Du khách đến tham quan có thể nán lại để tìm hiểu về cuộc sống của người dân bằng các tour du lịch trên sông và thưởng thức hải sản bên bãi biển.

(Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

4. Thành phố Hồ Chí Minh

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ba điểm đến lịch sử không thể bỏ qua dịp này là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc Lập và Địa đạo Củ Chi.

Dinh Độc Lập

Công trình được coi là biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đánh dấu sự kết thúc chính thức chiến tranh tại Việt Nam. Được xây dựng năm 1966, dinh Độc Lập mở cửa rộng rãi cho khách du lịch, có hướng dẫn viên tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác. Nội thất gần như được giữ nguyên từ khi xây dựng. Tầng hầm dẫn du khách đến các phòng tác chiến, nơi có thiết bị radio cổ, điện thoại và tường cách âm.

Dinh Độc Lập tại số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được thành lập ngày 04/9/1975, hiện là thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM).

Bảo tàng chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Qua đó Bảo tàng kêu gọi công chúng nêu cao ý thức chống chiến tranh phi nghĩa, bảo vệ hòa bình và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trên thế giới.

Bảo tàng hiện có 9 chuyên đề trưng bày thường xuyên, nhiều triển lãm ngắn ngày và triển lãm lưu động, tổ chức đón tiếp, gặp gỡ, giao lưu giữa công chúng với các nhân chứng chiến tranh.

Du khách tham quan tại Bảo tàng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Địa đạo Củ Chi

Nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km về hướng Tây Bắc, địa đạo Củ Chi là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Toàn bộ địa đạo Củ Chi có tổng chiều dài 250km, chia thành 3 tầng sâu khác nhau. Tầng cao nhất cách mặt đất 3m, tầng giữa cách 6m, tầng sâu nhất cách 12m. Ngoài khu vực để bộ đội sinh sống, trữ vũ khí, địa đạo Củ Chi còn chia làm nhiều nhánh với các khu vực hố đinh, hầm chông, bãi mìn…

Dựa vào hệ thống đường ngầm, công sự, chiến hào, chiến sỹ và nhân dân Củ Chi đã chiến đấu vô cùng anh dũng, lập nên những chiến công thần kỳ.

Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới./.

Khách tham quan trải nghiệm không gian đường hầm trong địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

