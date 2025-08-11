Multimedia

National Geographic gợi ý khám phá 8 điểm đến lịch sử ở Việt Nam

Tạp chí khoa học, khám phá National Geographic gợi ý những điểm đến lịch sử ở ba miền để du khách lựa chọn cho chuyến về nguồn nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Lan Phương
Tạp chí khoa học, khám phá National Geographic gợi ý những điểm đến lịch sử ở ba miền để du khách lựa chọn cho chuyến về nguồn nhân dịp Quốc khánh 2/9. National Geographic là tạp chí nổi tiếng về khoa học, khám phá có trụ sở ở Mỹ./.

