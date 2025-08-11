National Geographic gợi ý khám phá 8 điểm đến lịch sử ở Việt Nam

Tạp chí khoa học, khám phá National Geographic gợi ý những điểm đến lịch sử ở ba miền để du khách lựa chọn cho chuyến về nguồn nhân dịp Quốc khánh 2/9. National Geographic là tạp chí nổi tiếng về khoa học, khám phá có trụ sở ở Mỹ./.
Việt Nam - top điểm đến châu Á hút khách quốc tế quay lại nhiều nhất
Theo dữ liệu đặt phòng trên nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quốc tế quay lại cao nhất, xếp sau Nhật Bản và Thái Lan.
Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc: Tăng trưởng vượt bậc từ năm 1992 đến nay
Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng trưởng theo cấp số nhân từ năm 1992, đến năm 2022, Việt Nam vượt Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc và tiếp tục duy trì trong năm 2023.
Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya do muỗi lan truyền
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.
Sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Các lực lượng gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025
Bốn học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025, khẳng định bản lĩnh và năng lực xuất sắc của học sinh Việt Nam.
Lần đầu tham dự World GreenMech 2025, học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng
Đoàn học sinh Việt Nam với 3 đội tiểu học lần đầu tranh tài tại cuộc thi STEM quốc tế World GreenMech 2025 đã giành giải Khuyến khích và lọt Top 50 trong gần 2.000 thí sinh.
Chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
64 năm kể từ ngày đế quốc Mỹ sử dụng chất độc hóa học, gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025), đến nay, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn rất nặng nề và lâu dài.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.
7 tháng năm 2025: Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,8%
7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.993,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Với quy mô hoành tráng, kết hợp giữa những bản hùng ca bất hủ và trình diễn công nghệ hiện đại, chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến trải nghiệm thăng hoa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt.
10 đoàn tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam
Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế: Đoàn học sinh Việt Nam lọt top 4
Tại Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm: 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng của năm 2025
Trong 7 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 14,7% trong 7 tháng năm 2025
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Những ngôi sao đắt giá nhất V-League 2025/26: Xuân Son xếp thứ mấy?
Chưa bao giờ V-League lại đáng chờ đợi như năm nay khi chứng kiến sự tăng cường lực lượng cực "khủng" từ các câu lạc bộ tham dự. Đây sẽ là những ngôi sao đắt giá nhất ở mùa giải mới 2025/26.
7 tháng năm 2025: Tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí
Theo Bộ Công an, trong 7 tháng năm 2025, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước giảm 23,8%, số người chết giảm 3,8% và số người bị thương giảm 33,1% so với cùng kỳ năm 2024.
7 tháng năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động tăng 22,9%
Bảy tháng năm 2025, cả nước có 107.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 10,6%) và 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49,8%).
Một số mốc thời gian chính liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh
Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24/8; sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27/8; tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8.
ASEAN: Hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực
Sau 58 năm hình thành và phát triển với vai trò, uy tín ngày càng cao, ASEAN tiếp tục khẳng định là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22,5% trong 7 tháng năm 2025
Trong 7 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lọt top “thành phố tuyệt vời nhất thế giới”
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt trong danh sách những thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025 do báo Telegraph của Anh công bố.
Giá xăng tăng hơn 200 đồng mỗi lít so với giá hiện hành
Từ 15 giờ, giá xăng E5 RON92 có mức trần là 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít so với giá hiện hành.
7 tháng năm 2025: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD
7 tháng năm 2025, FDI vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đạt hơn 514 tỷ USD, xuất siêu hơn 10 tỷ USD
Bảy tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 16,3%, cán cân thương mại tiếp tục duy trì thặng dư với mức xuất siêu 10,18 tỷ USD.
7 tháng năm 2025, càphê xuất khẩu cao kỷ lục, vượt kim ngạch cả năm 2024
Trong 7 tháng đầu 2025, xuất khẩu càphê của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 6 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2024 với mức tăng 65,1% về giá trị.
Triển khai 4 phương thức nộp thuế điện tử mới từ ngày 7/8
Kể từ ngày 7/8/2025, người nộp thuế có thể sử dụng 4 phương thức thanh toán điện tử mới theo Thông tư 51/2025/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không gây quá tải, phù hợp với học sinh
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày phải bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm về thời lượng dạy học các môn học.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2025
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tăng 0,11% so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng.
Hà Nội dành hơn 187 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9/2025
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách người có công nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11%
Tháng 7 có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.