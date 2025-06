Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến phố Hàng Khoai, Cao Thắng

Ngày 10/6, để đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ôtô trên phố Hàng Khoai theo chiều và đoạn từ Nguyễn Thiện Thuật đến Trần Nhật Duật.

Các phương tiện ôtô chỉ được phép rẽ phải từ Hàng Khoai đi Trần Nhật Duật. Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông báo tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ôtô trên phố Cao Thắng theo chiều vào đoạn từ Trần Nhật Duật đến Nguyễn Thiện Thuật.

Tại khu vực điểm quay đầu trên đường Trần Nhật Duật (gần gầm cầu Long Biên): Các phương tiện muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo đảo an toàn (khu vực trung tâm nút) theo hướng mũi tên. Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 11/6/2025 đến ngày 31/11/2025.

Để tổ chức giao thông hiệu quả, tránh ùn tắc qua các khu vực nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống sơn kẻ, biển báo, đảo giao thông (trung tâm nút giao trên đường Trần Nhật Duật)… theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Xây dựng bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông (đặc biệt tại khu vực điểm quay đầu trên đường Trần Nhật Duật, tuyến phố Hàng Khoai, Cao Thắng và các tuyến phố lân cận trong thời gian đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông).

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông (đặc biệt tại khu vực điểm quay đầu trên đường Trần Nhật Duật, tuyến phố Hàng Khoai, Cao Thắng và các tuyến phố lân cận trong thời gian đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông); tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Đối với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

