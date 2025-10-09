Chính sách an sinh xã hội sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn và thiết thực hơn

"Trong giai đoạn tới, an sinh xã hội sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu cao hơn, chính sách nhiều hơn và thiết thực hơn, nhằm bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống cho người dân trên cả nước."

Đây là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 9/10, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong nhiệm kỳ này, thay mặt các bộ, ngành liên quan, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, an sinh xã hội là chính sách vì con người, lấy người dân làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của quá trình phát triển đất nước.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp đều khẳng định, chính sách an sinh xã hội luôn là trọng tâm quan trọng, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Trong 5 năm qua, mặc dù đất nước chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ..., các chính sách an sinh xã hội vẫn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ với các trụ cột chính trong chính sách an sinh xã hội gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cứu trợ và trợ giúp xã hội.

Nhiều quy định, thể chế pháp luật đã được hoàn thiện nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, trợ giúp pháp lý, tạo việc làm và bảo đảm an sinh cho người dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần xuyên suốt là "không để ai bị bỏ lại phía sau," Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã đề ra nhiều giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh.

Báo cáo kết quả 5 năm qua cho thấy, chính sách an sinh xã hội đã góp phần bảo đảm quyền con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của nhân dân. Trong đại dịch COVID-19, Chính phủ đã triển khai 4 gói hỗ trợ trị giá hơn 120.000 tỷ đồng và 200.000 tấn gạo, giúp hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Hệ thống bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp cũng tiếp tục được củng cố. Hiện cả nước có hơn 95 triệu người được bao phủ bảo hiểm y tế, quyền lợi ngày càng mở rộng. Chính sách trợ giúp xã hội cũng được điều chỉnh theo hướng giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi, mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Song song đó, mạng lưới trợ giúp xã hội được mở rộng, bao phủ từ 2,7% dân số năm 2016 lên 4,5% năm 2025, tương đương 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên và 1,5 triệu người được trợ giúp đột xuất mỗi năm. Các hoạt động hỗ trợ đã trở thành một nét văn hóa chia sẻ, nhân ái trong cộng đồng.

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,4% năm 2021 xuống còn 1,93% năm 2024 và ước khoảng 1% năm 2025. Việt Nam được Liên hợp quốc ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo bền vững và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

"Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo. Nhờ huy động nguồn lực từ ngân sách, tiết kiệm chi, vượt thu và xã hội hóa, 334.234 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa, với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng, hoàn thành trước hơn 5 năm so với mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới," Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói và nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm mới là kết quả bước đầu, cần tiếp tục triển khai thường xuyên để bảo đảm an cư, ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, trong giai đoạn tới, an sinh xã hội sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu cao hơn, chính sách nhiều hơn và thiết thực hơn, nhằm bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống cho người dân trên cả nước./.

