Binh chủng Đặc công: Xứng đáng là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ

Từ ngày 13-15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng Đặc công lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội.

Dự phiên khai mạc Đại hội sáng 14/8 có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Binh chủng trong kỷ nguyên mới, chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội thể hiện khát vọng, ý chí, tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Binh chủng hiện đại.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công trình bày khẳng định, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ Binh chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; giữ vững nguyên tắc, lãnh đạo, chỉ đạo Binh chủng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XI đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chỉ lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức, xây dựng, phát triển, sử dụng lực lượng Đặc công toàn quân bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”; đề xuất mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm phù hợp cho lực lượng Đặc công toàn quân huấn luyện, diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công trình bày Báo cáo chính trị. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Không chỉ thực hiện tốt chức năng đầu ngành chống khủng bố toàn quân, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Binh chủng còn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công; nghiên cứu chế tạo, sản xuất, mua sắm, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ hiện đại cho lực lượng đặc công chống khủng bố toàn quân có bước phát triển mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác huấn luyện có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, phù hợp với điều kiện tác chiến mới, huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc”.

Chất lượng huấn luyện hằng năm được nâng lên, kết quả đạt loại giỏi, bảo đảm an toàn. Các cuộc diễn tập cấp Binh chủng được chỉ đạo tổ chức thành công, cùng với diễn tập chống khủng bố cấp toàn quân và tham gia các cuộc diễn tập do Bộ tổ chức, bảo đảm sát thực tế với quy mô, lực lượng lớn, bảo đảm an toàn. Nổi bật là diễn tập A-21, MT-22, ĐK-22, PT-23, TC-23, HN-24, PT-24, BĐ-25, trong đó diễn tập BĐ-25 trong điều kiện không gian rộng, tình huống bất ngờ, thời gian ngắn, chuẩn bị gấp.

Công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng được chú trọng, nhất là việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng được đổi mới.

Công tác xây dựng Đảng bộ về tổ chức được thực hiện hiệu quả. Việc thành lập mới, sáp nhập, chuyển giao tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy đồng bộ với điều chỉnh tổ chức biên chế…

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đánh giá, phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ-Anh dũng tuyệt vời-Mưu trí táo bạo-Đánh hiểm thắng lớn”, nhiệm kỳ qua, cán bộ, chiến sỹ toàn Binh chủng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với Binh chủng Đặc công tiếp tục có sự bổ sung, phát triển, trực tiếp và thường xuyên hơn, với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao.

Phát huy kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền lưu ý Đảng bộ Binh chủng cần nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng, từ đó cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Binh chủng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của các đơn vị bên lề đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Song song với việc lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, Binh chủng cần đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; coi trọng công tác xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đặc biệt mưu trí, dũng cảm, vững vàng trong mọi tình huống, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật, có đạo đức, lối sống xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới phong cách, tác phong công tác, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, của đội ngũ cán bộ đảng viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.../.