Quỹ Tiền tệ Quốc tế: Lạm phát toàn cầu không đồng đều giữa cuộc chiến thuế quan

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định bức tranh lạm phát toàn cầu đang có nhiều chiều trái ngược khi các doanh nghiệp tại Mỹ và một số nước áp thuế cao đã gánh chịu phần lớn chi phí từ thuế quan, trong khi nhu cầu vẫn yếu ở các nền kinh tế xuất khẩu lớn như Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ trước thềm Hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới dự kiến diễn ra tại Washington vào cuối tháng này, người phát ngôn IMF Julie Kozack cho hay kinh tế toàn cầu vẫn thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trước những bất định từ căng thẳng thuế quan.

Bà nói: “Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng toàn cầu trong nửa đầu năm đã giữ được ổn định, song hiện đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu chậm lại. Trong khi đó, bức tranh lạm phát toàn cầu hiện khá pha trộn.”

Theo bà Kozack, việc một phần thuế quan được chuyển vào giá bán đã góp phần đẩy lạm phát lõi tại Mỹ tăng lên. Tuy nhiên, lạm phát toàn phần lại đang tăng nhanh hơn ở Anh, Australia (Ô-xtrây-li-a) và Ấn Độ.

Ngược lại, áp lực giá “rất yếu” tại Trung Quốc và một số nước châu Á khác, phản ánh nhu cầu xuất khẩu sụt giảm do tác động của thuế quan. Bà cho biết báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tiếp theo của IMF, dự kiến công bố ngày 14/10, sẽ phân tích sâu hơn tác động của thuế quan tới kinh tế và lạm phát Mỹ.

Bên cạnh đó, bà Kozack nhận định thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, do đó Cục Dự trữ liên bang (Fed) đã hành động phù hợp khi cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2025, nhất là khi lạm phát đang tiến dần về mục tiêu.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao, vì vậy Fed cần tiếp tục theo dõi sát dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo.

Khi được hỏi về tác động kinh tế từ việc Chính phủ Mỹ một phần ngừng hoạt động từ ngày 1/10, bà Kozack cho biết IMF đang theo dõi sát tình hình và tiếp tục đánh giá tác động.

Bà nói rõ: “Tác động cuối cùng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian cũng như cách thức diễn ra việc đóng cửa Chính phủ, và chúng tôi hy vọng rằng các bên có thể đạt được thỏa hiệp để đảm bảo Chính phủ liên bang tiếp tục được cấp ngân sách đầy đủ”./.

IMF nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong năm 2025 từ mức 3,7% lên 4,1%; năm 2026 từ mức 3,9% lên 4,0%.