Đồng Tháp tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 13/11, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đây là lần thứ 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả.

Trong số 57 công dân được trao trả, có 45 nam và 12 nữ ở 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, trong số những công dân Việt Nam tiếp nhận đợt này có 3 đối tượng đang có quyết định truy nã.

Qua bước đầu điều tra, đa số công dân Việt Nam được trao trả lần này có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép với số tiền 4 triệu đồng/trường hợp.

Đối với các trường hợp xuất nhập cảnh đúng thủ tục, tiến hành bàn giao công dân cho Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/9/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 38 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Trong số đó, có 29 nam và 9 nữ ở 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, lực lượng chức năng xác định có nhiều công dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Các công dân này khai nhận đã xuất cảnh qua Campuchia làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, làm sale (game, giả shiper, đầu tư chứng khoán…) cho các công ty tại đây./.

